"المتوسطة" تخالف نمو مبيعات سوق الشاحنات وتهبط 22%



شريف عيسى



ارتفعت مبيعات سوق الشاحنات 40 % خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام لتسجل 17 ألفًا، و910 مركبة، مقابل 12 ألفًا، و795 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات السيارات «أميك».



وصعدت مبيعات السوق خلال يوليو من العام الحالى %6.6، لتسجل 2671 شاحنة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت 2505 مركبات.



وشهدت جميع فئات النقل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو باستثناء فئتى «المتوسطة» و«الثقيلة»، إذ تراجعت مبيعات الأولى بنسبة %30.6، بإجمالى 68 وحدة، مقابل 98 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من 2017.



وهبطت معدلات مبيعات الشحنات الثقيلة %2 خلال تلك الفترة بعد أن تمكنت من تسليم 510 شاحنات خلال العام الحالى، مقابل 520 وحدة تم بيعها خلال 2017، بحصة سوقية %4.



وأظهر التقرير نمو مبيعات فئة «مينى بيك آب« خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى %55.1، لتسجل 597 سيارة، مقابل 385 وحدة تم بيعها خلال العام الماضى، لتستحوذ على %3 من المبيعات الإجمالية سوق الشاحنات.



وصعدت مبيعات فئة «بيك آب» خلال تلك الفترة بنسبة %44.9، لتسجل 13 ألفًا، و72 سيارة، مقابل 9019 وحدة تم تسليمها خلال 2018، لتستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من مبيعات سوق الشاحنات بنسبة %73.



وتمكنت فئة «الشاحنات الخفيفة» من تحقيق نمو فى أدائها على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو بنسبة %34.3، بإجمالى 618 شاحنة، مقابل 460 وحدة مبيعة خلال العام الماضى، بحصة سوقية تقدر بـ%3.



ونمت مبيعات فئة «الشاحنات الخفيفة المتوسطة» %28، بإجمالى 2954 وحدة تم تسليمها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال العام الماضى، والتى قدرت بـ2313 شاحنة، بحصة سوقية %17.



وأظهر «أميك» نموًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا خلال فترة الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنسبة %36، بعد أن تمكنت من بيع 15 ألفًا، و755 وحدة، مقابل 11 ألفًا، و598 مركبة مبيعة خلال العام الماضى، لتحصد على حصة تمثل %88.1 من المبيعات الإجمالية سوق الشاحنات.



كما شهدت مبيعات الشاحنات المستوردة نموًا كبيرًا فى أداء مبيعاتها خلال تلك الفترة بنسبة بلغت %78.4، لتسجل 2135 وحدة، مقابل 1197 شاحنة تم تسليمها فى 2017، بحصة سوقية %11.9.



واستمرت هيمنة العلامة الأمريكية «شيفورليه» على صدارة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات بعد أن قفزت مبيعاتها بنسبة %33، خلال منذ بداية العام، وحتى نهاية يوليو، بإجمالى 14 ألفًا، و173 وحدة، مقابل 10 آلاف، و664 شاحنة خلال العام الماضى، بحصة سوقية %79.1.