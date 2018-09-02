هيونداى سوناتا



أحمد عوض



ارتفعت مبيعات السيارات الركوب الخاصة «الملاكى» بنسبة %41، مسجلة بيع 69 ألفًا و901 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 49 ألفًا و617 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وسجلت مبيعات الملاكى المجمعة محليًّا صعودًا بنسبة %25.2 لتسجل بيع 28 ألفًا و719 وحدة، مقارنة بـ22 ألفًا و934 مركبة، كما قفزت «المستوردة» بنسبة %54.3 بعد تمكنها من بيع 41 ألفًا و182 وحدة، مقابل 26 ألفًا و683 مركبة.



وحافظت العلامات اليابانية على تصدرها قائمة مبيعات سيارات الركوب اﻷكثر مبيعًا، مسجلة 23 ألفًا و799 وحدة، وتبعتها «الكورية» بإجمالى 20 ألفًا و966 مركبة، وتلتها «اﻷوروبية» بواقع 13 ألفًا و496 سيارة، ثم «اﻷمريكية محققة بيع 8 آلاف و973 وحدة، فيما بلغت مبيعات السيارات الصينية نحو 2667 وحدة.



هيونداى ونيسان ورينو ثلاثى الصدارة



استحوذت "هيونداي" على الحصة السوقية اﻷكبر لمبيعات الملاكى بنسبة 24.4% مسجلة 17 ألفا و22 وحدة، وتبعتها "نيسان" بحصة 20% بعد تمكنها من بيع 13 آلاف و970 مركبة، وتلتها "رينو" بحصة 11.1% بواقع 7 آلاف و725 سيارة.



وجاءت "شيفروليه" في المرتبة الرابعة، بحصة 8.7% محققة 6 آلاف و93 وحدة، وتبعتها "تويوتا" بحصة 7.1% مسجلة 4 آلاف و979 مركبة، وتلتها "كيا" بحصة 5.6% بإجمالي 3 آلاف و944 سيارة، ثم "ميتسوبيشي" بحصة 4.5% محققة 3 آلاف و172 وحدة.



واحتلت "أوبل" المرتبة الثامنة بعد اقتناصها حصة 4.5% مسجلة بيع 3 آلاف و141 سيارة، وتبعها "شيري - غبور" بحصة 3.4% محققة 2364 مركبة، وتلتها "فورد" بحصة 2.5% بإجمالى 1758 مركبة.



وحلت "فيات" في المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.4% بواقع 1679 وحدة، وتبعتها "جيب" بحصة 1.6% مسجلة 1122 سيارة، وتلتها "بيجو" بحصة 1.2% بإجمالى 828 مركبة، فيما بلغت مبيعات سيارات الركوب بالنسبة للعلامات التجارية اﻷخري 2104 سيارة، لتستحوذ على حصة 3%.



«نيسان» على رأس المجمعة محليًّا بحصة %38.7



اقتنصت نيسان حصة سوقية %38.7 من مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًّا بعد تمكنها من بيع 11 ألفًا و104 وحدات، وتبعتها «هيونداى» بحصة %28.8 مسجلة 8 آلاف و281 وحدة، وتلتها «شيفروليه» بحصة %19.9 بإجمالى 5 آلاف و713 سيارة.



وجاءت «شيرى - غبور» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها %8.2 مسجلة بيع 2364 وحدة، وتبعتها «جيب» بحصة %2.4 محققة بيع 684 مركبة، وتبعتها «تويوتا» بحصة % 1.7 بإجمالى 492 سيارة، ثم «جيلى - غبور» بحصة %0.3 مسجلة 81 وحدة.



أما عن سيارات الركوب المستوردة؛ استحوذت «هيونداى» على الحصة السوقية اﻷكبر بنسبة %21.2 بعد تمكنها من بيع 8 آلاف و741 وحدة، وتبعتها «رينو» بحصة %18.8 مسجلة 7 آلاف و725 مركبة، وتلتها «تويوتا» بحصة %10.9 محققة 4 آلاف و487 مركبة.



وجاءت «كيا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.6 بواقع 3 آلاف و944 سيارة، وتبعتها «ميتسوبيشي» بحصة %7.7 بإجمالى 3 آلاف و172 مركبة، وتلتها «أوبل» بحصة %7.6 بواقع 3 آلاف و141 مركبة، ثم «نيسان» بحصة %7 مسجلة 2866 وحدة.



واحتلت «فورد» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.3 مسجلة بيع 1758 وحدة، وتبعها «فيات» بحصة 4.1% بواقع 1679 سيارة، وتلتها «بيجو» بحصة %2 محققة بيع 828 مركبة.



وجاءت «سوبارو» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2 بإجمالى 826 سيارة، وتبعتها «مازدا» بحصة %1.1 مسجلة بيع 467 مركبة، فيما بلغت الحصة السوقية للعلامات التجارية اﻷخرى 3.8% بواقع 1548 وحدة.



استحوذت «هيونداى» على الحصة السوقية اﻷكبر لمبيعات الملاكى بنسبة %24.4 مسجلة 17 ألفًا و22 وحدة، وتبعتها «نيسان» بحصة %20 بعد تمكنها من بيع 13 ألفًا و970 مركبة، وتلتها «رينو» بحصة %11.1 بواقع 7 آلاف و725 سيارة.



وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الرابعة، بحصة %8.7 محققة 6 آلاف و93 وحدة، وتبعتها «تويوتا» بحصة %7.1 مسجلة 4 آلاف و979 مركبة، وتلتها «كيا» بحصة %5.6 بإجمالى 3 آلاف و944 سيارة، ثم «ميتسوبيشى» بحصة %4.5 محققة 3 آلاف و172 وحدة.



واحتلت «أوبل» المرتبة الثامنة بعد اقتناصها حصة % 4.5 مسجلة بيع 3 آلاف و141 سيارة، وتبعها «شيرى - غبور» بحصة %3.4 محققة 2364 مركبة، وتلتها «فورد» بحصة % 2.5 بإجمالى 1758 مركبة.



وحلت «فيات» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.4 بواقع 1679 وحدة، وتبعتها «جيب» بحصة 1.6% مسجلة 1122 سيارة، وتلتها «بيجو» بحصة %1.2 بإجمالى 828 مركبة، فيما بلغت مبيعات سيارات الركوب بالنسبة للعلامات التجارية اﻷخرى 2104 سيارات، لتستحوذ على حصة %3.



«المينى فان» تدفع اﻷتوبيسات %16



صعدت مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة %16 لتصل إلى 8 آلاف و570 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من 2018، مقارنة بـ7 آلاف و373 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وشهدت مبيعات الأتوبيسات نموًا -بحسب مجلس معلومات سوق السيارات- بفضل ارتفاع أداء «المينى فان« بنسبة %20 مسجلة 4 آلاف و9 وحدات، مقابل 3 آلاف و335، بالإضافة إلى الطفرة التى حققتها مبيعات الميكروباص صعودًا بنسبة %31 لتصل إلى 2875 سيارة مقارنة بـ2195.



وارتفعت مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة «المينى باص« إلى 586 مركبة مقابل 387، وقفزت مبيعات اﻷتوبيسات المتوسطة بنسبة % 134 لتسجل بيع 183 وحدة مقابل 78، كما صعدت مبيعات اﻷتوبيسات السياحى بمختلف أنواعها -لتقفز فئة «المينى باص» إلى 148 سيارة مقارنة بـ105، وتصل مبيعات اﻷتوبيسات الكبيرة إلى 228 وحدة بدلا من 95.



فى المقابل، تراجعت مبيعات الميكروباصات السياحية بنسبة % 51.7 بواقع 500 وحدة، مقارنة بـ1037، وسجلت توبيسات النقل الـ«Maxi »34 مركبة، و7 أتوبيسات لفئة «Maxi-City«.



وشهدت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة ارتفاعًا بنسبة % 35.7 مسجلة 4 آلاف و845 وحدة مقابل 3 آلاف و570، فيما انخفضت مبيعات اﻷتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة % 2.1 لتصل إلى 3 آلاف و725 مركبة، مقارنة بـ3 آلاف و803 سابقًا.



«سوزوكى« تتصدر بحصة %18.8.. و«بايك» تتراجع للثالث



تقدمت «سوزوكى» للمرتبة اﻷولى بعد استحواذها على حصة سوقية % 18.8 مسجلة 1609 أتوبيسات، وتبعتها «تويوتا« بحصة %17.5 بإجمالى 1496 وحدة.



وتراجعت «بايك» للمرتبة الثالثة بعد تسجيلها بيع 1488 أتوبيس بحصة %17.4، وتلتها «كينج لونج» بحصة % 17.2 مسجلة 1476 مركبة، وتبعتها «شيفروليه» بحصة % 16.5 بواقع 1418 سيارة.



وجاءت «بريليانس» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %3.3 بإجمالى 283 أتوبيسًا، وتبعتها «ميتسوبيشي» بحصة % 3.1 بواقع 267 وحدة، وتلتها «MCV Mercedes» بحصة % 2.2 بعد تمكنها من بيع 189 سيارة.



واحتلت «كارى» المرتبة التاسعة بعد استحواذها على حصة سوقيه %1.5 بواقع 129 وحدة، وتبعتها «هيونداى« بحصة % 1.3 مسجلة 115 أتوبيسًا، تلتها «فولفو» بحصة %1 بإجمالى 85 وحدة، ثم «إيفكو« بحصة % 0.2 محققة 15 مركبة.



«سوزوكى» تعود لصدارة «المينى ألفان»



عادت سوزوكى «Microbus« إلى صدارة مبيعات «المينى ألفان»، بعد استحواذها على حصة سوقية قدرها %40 مسجلة بيع 1609 وحدة، وتبعتها بايك «MZ40« بحصة 37% مسجلة 1488 سيارة، وتلتها شيفروليه «N300» بحصة 20 % بإجمالى 779 مركبة، ثم كارى « Q22» بحصة % 3 بواقع 129 وحدة، وتبعتها بريليانس «Jinbei» بواقع 4 سيارات.



كينج لونج تقتنص % 50 من الميكروباص



استحوذ ميكروباص كينج لونج «SXQ6500» على % 55 من المبيعات الإجمالية لتلك الشريحة، بعد تمكنه من بيع 1476 سيارة، وتبعتها تويوتا «Hiace» بحصة %33 بواقع 957 وحدة، وتلتها بريليانس «JINBEI» بحصة % 10 بإجمالى 270 مركبة، ثم شيفروليه «GM- QKR Bus» بحصة %4 محققة 107 وحدات، كما تبعتها شيفروليه «GM- NKR-55E» بحصة 2% بمقدار 56 سيارة، و«تلتها بريليانس «JINBEI H2» بواقع 9 ميكروباصات.



«شيفروليه» تهيمن على الصغيرة والمتوسطة



هيمنت شيفروليه «GM- NPR66L» على مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة، بنسبة % 55 مسجلة 324 وحدة، وتبعتها ميتسوبيشى «GB CRUISER GLS» بحصة % 37 بإجمالى 216 مركبة، وتلتها مرسيدس «MCV 260 R» بحصة %5 محققة 30 مركبة، ثم «ميتسوبيشى «GB CRUISER» بحصة % 2 بواقع 13 سيارة، وتبعتها مرسيدس «MCV 240» بحصة %1 بواقع 3 أتوبيسات.



كما استحوذت شيفروليه «GM-NQR 71R» على %83 من مبيعات اﻷتوبيسات المتوسطة بعد تمكنها من بيع 152 وحدة، وتبعتها ميتسوبيشى «GB MIDI-BUS» بحصة %9 محققة بيع 16 أتوبيسًا، كما تلتها «ميتسوبيشى «GB MIDI-BUS« بحصة %8 بإجمالى 15 سيارة.



الرياضية متعددة الاستخدمات تقود «الركوب» للنمو



قفزت مبيعات فئة الرياضية المتعددة الاستخدامات «suv» التى تتراوح ما بين «2000 سى سى» فأقل بنسبة 63% مسجلة 15 ألفًا و684 وحدة، فيما تراجعت مبيعات السيارات العائلية «السيدان» التى تتراوح سعتها اللترية «1000 و1300» سى سى، بنسبة %28 مسجلة 427 مركبة مقابل 591 وحدة.



فى المقابل، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب اﻷقل من «1000 سى سي» بنسبة %14 لتصل إلى 1046 سيارة مقابل 921 وحدة، كما شهدت مبيعات السيارات التى تتراوح سعتها اللترية ما بين «1300 و1500» سى سى - ارتفاعا - بنسبة %3 محققة 10 آلاف و475 وحدة مقارنة بـ10 آلاف و149.



وقفزت مبيعات السيارات ما بين «1500 و1600» سى سى بنسبة %56 بعد تمكنها من بيع 40 ألفًا و322 مركبة مقابل 25 ألفًا و826.



فيما تراجعت مبيعات سيارات الركوب ذات السعة اللترية التى تتراوح ما بين «1.6» إلى «2» لتر بنسبة %74 بإجمالى 19 وحدة مقابل 73، كما انخفضت مبيعات فئة الـ»2000» سى سى بنسبة %25 لتصل إلى 15 سيارة مقارنة بـ20 وحدة»، وهبطت مبيعات الـ»SUV» اﻷعلى من 2000 سى سى بنسبة 20 لتصل إلى 1913 سيارة مقارنة بـ2397.