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استثمار
تأجيل عمومية تحديد مصير «القومية للأسمنت» إلى أكتوبر
الأحد 02 سبتمبر 2018 10:02 ص
القومية للأسمنت
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القومية للأسمنت
أحمد عاشور وعصام عميرة
أجلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عقد الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، لمطلع أكتوبر المقبل، بدلاً من منتصف الشهر الجاري.
كان وليد الرشيدى، نائب رئيس مجلس إدارة القابضة الكيماوية قد قال لـ«المال» فى أغسطس الماضى، إن التقرير النهائى للجنة الهندسية سيحدد جدوى استمرار القومية من عدمه، نهاية أغسطس، على أن يتم عقد الجمعية العمومية خلال سبتمبر، بحضور ممثل عن وزارة المالية، لبحث أفضل الأشكال الاستثمارية.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية لـ«المال»، إن إجازات العيد هى سبب عدم اتمام اللجنة المكلفة بدراسة جدوى استمرار القومية للأسمنت، عملها حتى الآن.
وأضاف أنه تقرر عقد الجميعة العمومية مطلع أكتوبر، بشكل مبدئى، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائى فى الصحف خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت القوائم المالية لشركة القومية للأسمنت، خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2018، ارتفاع خسائرها بنسبة %120.7 بقيمة بلغت 744.09 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو2017 إلى مارس 2018، مقابل 337.1 مليون جنيه، فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق الشركة خسائر بلغت 1.51 مليار جنيه، خلال أخر 4 سنوات مالية.
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