«كولنز» لاعب جديد بسوق وساطة إعادة التأمين





■ حصلت على الترخيص النهائى إلى جانب شقيقتها فى السمسرة المباشرة

كتب-اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص النهائى لشركة كولنز لوساطة إعادة التأمينCollins re Insurance Brokers - «CIB».وقالت مصادر لـ «المال» إن رأس المال المصدر يصل إلى مليونى جنيه مدفوع منها النصف، ويتوزع هيكل الملكية على مجموعة من المستثمرين الأفراد، ويتولى عادل سمير بولس منصب العضو المنتدب والمدير التنفيذي.وارتفع عدد شركات وساطة التأمين - سواء تأمين مباشر أو وساطة إعادة - إلى 75 شركة منذ السماح بمزاولة النشاط من خلال الشخصيات الاعتبارية – الشركات - بموجب التعديلات التشريعية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته 118 لسنة 2008، فيما تم شطب 9 شركات منذ صدور التعديلات لأسباب لها علاقة بعدم تحقيق مستهدفاتها، أو لخلافات بين المساهمين.وكانت كولنز - CIB قد حصلت على ترخيص نهائى لمباشرة نشاط السمسرة فى التأمين المباشر فى ديسمبر الماضى برقم 77، وتولى حسين فهمى عسران عبد المنعم، منصب العضو المنتدب والمدير التنفيذي.فى سياق متصل أشاد مسئول تأمينى بتوجه الوسطاء الأفراد لتأسيس شركات جديدة تعمل فى نشاطى وساطة التأمين المباشر أو وساطة الإعادة، مؤكداً أن الرقابة المالية تسعى لمأسسة سوق الوساطة بما يدعم ضبط ايقاعه، وزيادة معدلات نمو السوق الكلية.وأشار إلى أن شركات الوساطة ستجنى مكاسب الدعم الحكومى، خاصة مع سعيها لزيادة العمليات التى تجلبها لصالح شركات التأمين، نتيجة لزيادة المشروعات التى يتم اقامتها، وبالتالى زيادة معامل الربحية والعوائد المحققة.ويقوم نشاط الوساطة على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث للحصول على تعويض عادل، وذلك مقابل عمولة من القسط، تختلف من فرع تأمينى لأخر ومن عملية لأخرى، حسب استراتيجية الشركة.فيما يقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين، على التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية، من خلال زيادة عمولات الإعادة، وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.