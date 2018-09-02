«حديد عز» تقود سوق حديد التسليح إلى خفض الأسعار

حديد عز



المرسى عزت



بادرت شركة حديد عز، أكبر منتج بالسوق المحلية لحديد التسليح، بخفض أسعار الطن تسليم المصنع لشهر سبتمبر بقيمة 330 جنيهاً.



وكانت «المال» قد توقعت فى نسختها الورقية الصادرة الاثنين الماضى خفض الشركات المنتجة لحديد التسليح أسعارها بقيمة 300 جنيه فى الطن، تزامناً مع انخفاض أسعار طن البيليت عالمياً إلى 505 دولارات، مقارنة مع 545 دولاراً قبل عدة أشهر.



وقالت مصادر بشركة حديد عز، إن السعر الجديد يصل إلى 12198 جنيهاً، مقارنة مع 12528 جنيهاً للطن – تسليم المصنع، منذ أبريل الماضي.



وأضافت أن الأزمة الاقتصادية فى تركيا، والإجراءات الحمائية التى اتخذتها عدد من الدول، نتج عنها انخفاض الطلب على خامات الإنتاج، ما أسهم فى انخفاض أسعارها بالسوق العالمية.



وأشارت إلى أن شركة حديد عز كانت قد خفضت الأسعار فى أبريل الماضى بقيمة 261 جنيها، ليصل الطن إلى 12528 جنيهاً، حتى أغسطس الماضى، رغم ارتفاع تكلفة الطاقة، والنقل، وسعر الصرف.



ومع قيام شركة حديد عز بخفض أسعارها، قامت شركات السويس للصلب، وبشاى، وحديد المصريين، والجيوشى، بإجراء مماثل، وذلك بإعلان مجموعة بشاى للصلب أن سعر تسليم المصنع 12180 جنيهاً، نزولاً من 12525 جنيهاً، الشهر الماضى، كما أعلنت شركة السويس للصلب أن سعر الطن 12175 جنيهاً، بدلاً من 12475 جنيهاً.



وسجل طن حديد المصريين 12198 جنيهاً، مقارنة مع 12450 جنيهاً، والجيوشى للصلب 11950 جنيه، مقارن مع 12 آلف جنيهاً، منتصف الأسبوع الماضي.



وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات، إن السوق يشهد تباطؤاً فى المبيعات، مع توافر المعروض.



وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن انخفاض الأسعار طبيعى بالتزامن مع تراجع البيليت.