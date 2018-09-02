التجارى الدولى تقتنص صدارة الوساطة والمجموعة المالية الوصيف

البنك التجاري الدولي 878

■ «فاروس» تراهن على الطروحات الحكومية لرفع حصتها السوقية

■ «بايونيرز» تضع اللمسات الأخيرة فى خطة إعادة الهيكلة

■ «أرقام» تتقدم مركزين بدعم سوق الصفقات

■ «أتش سى» تركز على التواجد بقائمة 10 الكبار فى الترتيب السنوى



قسم البورصة



ساهمت «الصفقات» كعادتها فى إحداث تغييرات على صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية، عن تعاملات شهر أغسطس الماضى، وكانت داعمًا فى اقتناص «التجارى الدولى» المركز الأول، بجانب دخول «بلتون» فى المثلث الذهبى، فى وجود «المجموعة المالية» فى مرتبة الوصافة.



1 - التجارى الدولى



اقتنصت شركة التجارى الدولى للسمسرة صدارة ترتيب شركات السمسرة فى أغسطس الماضى، بقيم تداولات منفذة بلغت قيمتها 3.974 مليار جنيه، تمثل حصة سوقية قدرها %13.8، مقارنة بالمركز الخامس فى شهر يوليو الماضى، بقيمة تداولات قدرها 2.166 مليار جنيه بحصة سوقية %5.6.



على صعيد ترتيب الفترة من يناير الى أغسطس 2018، احتلت «التجارى الدولى» المركز الـثانى بتداولات قيمتها 48.713 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %11.5.



2 - المجموعة المالية



تراجعت شركة المجموعة المالية للسمسرة لمركز الوصافة خلال تعاملات أغسطس الماضى، بقيمة تداوات منفذة بلغت 2.407 مليار جنيه، بحصة سوقية %8.3، مقارنة بالمركز الأول فى ترتيب شهر يوليو الماضى، بتداولات قدرها 8.104 مليار جنيه بحصة سوقية %20.9.



على صعيد ترتيب الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، احتلت «المجموعة المالية» المركز الأول بتداولات قيمتها 51.742 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %12.2.



3 -بلتون



تقدمت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية للمركز الثالث فى ترتيب شركات السمسرة فى شهر أغسطس الماضى، اذ نفذت تداولات بقيمة 1.673 مليار جنيه بحصة سوقية %5.8، مقارنة بالمركز الرابع فى شهر يوليو الماضى بقيم تداولات بلغت 2.273 مليار جنيه بحصة سوقية %5.9.



جاءت «بلتون» فى المركز الرابع خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2018، بحصة سوقية قدرها %6.3 بقيمة تداولات منفذة 26.887 مليار جنيه.



4 - هيرمس



احتلت شركة «هيرمس» للوساطة فى الأوراق المالية المركز الرابع فى ترتيب شهر أغسطس الماضى، بقيمة تداولات منفذة بلغت 1.640 مليار جنيه بحصة سوقية %5.7، مقارنة بالمركز الثانى فى ترتيب شهر يوليو الماضى، بقيمة تداولات بلغت 2.795 مليار جنيه بحصة سوقية %7.2.



فى الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، جاءت «هيرمس» فى المركز الثالث بقيم تداولات بلغت 48.713 مليار جنيه بحصة سوقية %8.4.



5 - فاروس



جاءت شركة «فاروس» فى المركز الخامس خلال ترتيب شركات السمسرة لشهر أغسطس الماضى، بقيم تداولات قدرها 1.500 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %5.2، مقارنة بالمركز السابع، بقيم تداولات بلغت 1.472 مليار جنيه بحصة سوقية %3.8.



خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، سجلت «فاروس» قيم تداولات بلغت 22.312 مليار جنيه بحصة سوقية %5.3.



قال أحمد أبوطالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة «فاروس»، إن شركته تسعى للتواجد فى المراكز 5 الأولى بشكل مستمر، من خلال زيادة حصصها السوقية بتعاملات الأفراد والمؤسسات والعرب.



أضاف أن «فاروس القابضة» تسعى للحصول على جزء من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم زيادة حصتها من سوق التداولات المحلى، موضحًا فى الوقت ذاته أن امتلاك «بلتون» و»هيرمس» عدة طروحات خلال العام الحالى سيجعلهم فى مقدمة ترتيب شركات السمسرة فيما تبقى من العام الحالى.



6 - بايونيرز



حافظت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية على مركزها السادس، مستحوذة على حصة سوقية قدرها %4.4، بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 512 مليون ورقة مالية، علما بأن الشركة استقرت فى المركز الخامس فى سوق الداخل بعد استبعاد الصفقات.



يشار إلى أن «بايونيرز» قد احتلت المرتبة الثامنة بين شركات السمسرة خلال تعاملات الشهور 8 الأولى من العام الجارى، عبر حصة سوقية قدرها %4 وتنفيذ تداولات بقيمة 17 مليار جنيه.



قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة بايونيرز، إن شركته تجرى اللمسات الأخيرة فى خطة إعادة الهيكلة، التى تضمنت تطويره فى جميع الاتجاهات من مراكز البحوث، أو الفروع، وإضافة خدمات جديدة وتفعيل ديسك المؤسسات.



أشار «عامر» إلى أن غالبية عمل الشركة يعتمد على المستثمرين الأفراد فى حين تركز الشركات المنافسة فى الوقت الحالى على المؤسسات، الأمر الذى تسعى الشركة جاهدة إلى تعظيمه الفترة المقبلة.



أكد رئيس قطاع الوساطة للتطوير، أن بايونيرز تعول على تنفيذ الطروحات الحكومة المرتقبة فى تنشيط تعاملاتها خلال الفترة المقبلة لتستهدف المركز الرابع خلال الشهرين المقبلين.



أوضح أن نتائج الأعمال القوية للشركات المقيدة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى الفترة الأخيرة كلها تصب فى نمو مؤشرات البورصة وارتفاع سيولتها ما يدعم فى النهاية شركات السمسرة.



7 - أرقام



تقدمت شركة ارقام لتداول الأوراق المالية مركزين لتاتى فى المرتبة السابعة من خلال خصة سوقية %4.4، وقيم تداول قدرها 1.2 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 512 مليون ورقة مالية، وجاء ذلك بدعم تحسن قيمة الصفقات الذى تقدمت فيه الشركة 32 مركز دفعة واحدة.



يذكر أن الشركة قد استقرت فى المركز السادس فى ترتيب التعاملات منذ بداية العام من خلال حصة قدرها %4.7 وقيم تداول بلغت 19.5 مليار جنيه، منفذة من خلال بيع وشراء 4.4 مليار ورقة مالية.



8 - العربى الأفريقي



قفزت شركة العربى الافريقى لتداول الأوراق المالية 9 مراكز دفعة واحدة خلال تعاملات الشهر المنقضى، لتأتى فى المركز الثامن مقابل المركز 17 خلال يوليو، مستحوذة على حصة سوقية بلغت %3.8 بقيم تداولات 5 مليارات جنيه.



على صعيد التعاملات منذ بداية العام، احتلت الشركة المركز 14 بحصة سوقية قدرها %1.7 وقيم تداولات بلغت 7 مليارات جنيه، من خلال بيع وشراء 1.7 مليار ورقة مالية.



أرجع ياسر المصرى، نائب رئيس شركة العربى الأفريقى نمو ترتيب الشركة إلى تنفيذ عملية سندات مطلع الشهر الجارى، لصالح إحدى الشركات داخل السوق بقيمة 50 مليون دولار– تعادل مليار جنيه تقريباً.



أشار المصرى إلى أن شركته تستهدف البقاء ضمن المراكز العشرة الأولى خلال الفترة المقبلة مع اتباع إستراتيجية تعتمد على زيادة حصة الشركة من تنفيذات الصناديق والمؤسسات ذات الملاءة المالية، موضحا أن حصة الشركة تتوزع بواقع %70 للأفراد، و%30 للمؤسسات.



أوضح نائب رئيس العربى الأفريقى، أن شركته دعمت مركز البحوث بخبرات كبيرة مؤهلة، والتركيز على نشر الموبايل أبليكيشن، ما يوفر السرعة فى تنفيذ التداولات واستهداف فئة طلاب الجامعات.



9 - سيجما



تراجعت سيجما لتداول الأوراق المالية مركزًا خلال أغسطس، لتستقر فى التاسع مقابل الثامن بحصة سوقية قدرها %3.3، وقيم قدرها 941 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 314.9 مليون ورقة مالية، بعد تراجع الشركة فى سوق خارج المقصورة من المرتبة الخامسة إلى 13.



يشار إلى «سيجما» سجلت المركز العاشر فى تعاملات السمسرة منذ بداية العام، مستحوذة على حصة سوقية بلغت %2.6 وقيم تداولات قدرها 10.9 مليار جنيه، وأحجام تداول قدرها 3.1 مليار ورقة مالية.



-10 نعيم



استقرت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى مركزها العاشر، بحصة قدرها %3.1 وقيم تداول بلغت 909.9 ملون جنيه، عبر بيع وشراء 333.7 مليون ورقة مالية، واستقرت الشركة فى مراكزها المحققة خلال شهر يوليو بسوقى الداخل والخارج.



فيما يتعلق بتداولات الشهور الثمانية الأولى من العام، فاحتلت الشركة المركز التاسع بحصة %2.9 وقيم تداولات بلغت 12.2 مليار جنيه، وأحجام تداول قدرها 3.3 مليار ورقة مالية.



-11 «إتش سى»



تراجعت شركة «إتش سي» بشكل واضح لتحتل المركز 11 مقارنة بالمركز الثالث نهاية تعاملات يوليو الماضى، وحققت نهاية أغسطس قيمة تداول بلغت 867 مليون ورقة مالية مستحوذة على حصة سوقية %3 وحجم تداول بلغ 98 مليون ورقة مالية.



احتلت «إتش سي» الترتيب 7 خلال 8 شهور اﻷولى من العام الجارى بقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه وحصة سوقية %4.2.



تعليقًا على ذلك قال شوكت المراغى، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بالشركة، إن شركته تمكنت من إحراز مستوى جيد خلال 8 أشهر المنقضية، وليس المستوى الشهرى الذى تحركه الكثير من التقلبات السوقية.



لفت إلى أن شركته تأمل دائمًا فى الحفاظ على الترتيب ضمن 10 اﻷوائل خلال التعاملات السنوية.



-12 «مباشر»



تمكنت شركة «مباشر إنترناشيونال» من الصعود مركز واحد لتحصد الترتيب 12 مقارنة 13 الشهر السابق له، بالاستحواذ على حصة سوقية % 2.5 بقيمة تداول 719 مليون جنيه، وحجم بلغ 288.8 مليون ورقة مالية.



جاءت شركة مباشر فى الترتيب 11 خلال الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس بقيمة تداول بلغت 9.5 مليار جنيه وبحصة سوقية %2.3.



-13 «شعاع»



صعدت شركة «شعاع» بمعدل 3 مراكز لتأتى فى الترتيب الـ13 مقارنة 16 نهاية تعاملات يوليو بقيمة تداول بلغت 592 مليون جنيه وحصة سوقية 2% بكمية تداول 249 مليون ورقة مالية.



جاءت شعاع فى الترتيب 16 خلال 8 شهور اﻷولى من 2018 بقيمة تداول بلغت 6 مليارات جنيه وحصة سوقية %1.4.



قال شريف طلعت، العضو المنتدب لشركة شعاع مصر لتداول الأوراق المالية، إن تحسن ترتيب الشركة فى أغسطس جاء نتاجاً لتحسن أداءها فى تعاملات المؤسسات، لتضاف إلى تميزها الفعلى بسوقى تعاملات العرب والأفراد، لافتا إلى أن الشركة تستهدف اختراق قائمة 10 الكبار مع نهاية العام الجارى.



أضاف: «الشركة تركز بشكل تام على التعاملات الحقيقية بسوق داخل المقصورة بمختلف شرائحه كالأفراد والعرب والمؤسسات، دون الاهتمام بتحسن الترتيب، عبر صفقات سوق الخارج نقل الملكية، لا سيما تلك الصفقات تعتبر أمراً ثانوياً فى اهتمامات الشركة.



أشار إلى أن الشركة وجهت الشكر للعاملين على مجهوداتهم فى تعزيز انطلاقة شعاع بالسوق المحلية، التى استطاعت اختراق قائمة العشرين الكبار، رغم بدء عملها فى السوق مع نهايات العام الماضى فقط.



-14 عربية أون لاين



نجحت شركة «عربية أون لاين» من الحفاظ على ترتيبها للشهر الثانى على التوالى لتحقق بنهاية أغسطس قيمة تداول بلغت 585 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 312 مليون ورقة مالية بالاستحواذ على حصة سوقية %2.



جاءت عربية أون لاين فى المركز 12 خلال 8 شهور اﻷولى المنتهية فى أغسطس مسجلة قيمة تداول 8.8 مليار جنيه بحصة سوقية %2.



-15 «إتش أس بى سى»



تراجع أداء شركة «إتش أس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت» لتأتى فى المركز 15 مقارنة 12 نهاية يوليو، بقيمة تداول بلغت 576 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية %2، وحجم تداول بلغ 14.6 مليون ورقة مالية.



احتلت الشركة المركز 13 خلال 8 شهور اﻷولى من 2018 بقيمة تداول بلغت 7.7 مليار جنيه وحصة سوقية %1.8.



-16 الأهرام



تقدمت الأهرام 9 مراكز دفعة واحدة، فى أغسطس لتأتى فى المرتبة 16، مقارنة بـالمركز 25 فى يوليو، وسط تقدم فى أحجام التداولات والحصة السوقية.



حققت الأهرام تداولات قيمتها 502 مليون جنيه فى أغسطس، بحصة سوقية %1.7، مقارنة بتداولات قيمتها 285 مليون جنيه فى يوليو بحصة سوقية %0.7.



أرجع سليمان نظمى رئيس مجلس إدارة الشركة هذا التقدم إلى تنفيذ الشركة عدد من صفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.



جاءت الأهرام بالمرتبة الثانية على صعيد ترتيب الشركات، من قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، بحصة سوقية %12.24، وقيم تداولات 408 ملايين جنيه.



على صعيد الأشهر من يناير وحتى أغسطس جاءت الأهرام فى المركز 32 بحصة سوقية 0.5 % بقيمة تداولات نحو مليارى جنيه.



-17 «ثمار»



متراجعة مركزين فى أغسطس جاءت «ثمار» فى المركز الـ 17، مقارنة بالمركز الـ 15 فى يوليو، وسط تراجع فى أحجام التداولات والحصة السوقية إلى %1.4 ونحو 413 مليون جنيه، مقارنة %1.6 و608 ملايين جنيه.



وعلى صعيد الفترة من يناير وحتى أغسطس 2018 جاءت ثمار فى المرتبة الـ 15، بحصة سوقية %1.5، بقيم تداولات 6.3 مليار جنيه.



-18 كايرو كابيتال



متراجعة 7 مراكز جاءت كايرو كابيتال فى المرتبة 18 نهاية أغسطس، مقارنة بالمركز 11 فى يوليو، ما ظهر بوضوح على حصتها السوقية وأحجام التداولات لتسجل %1.3، و384 مليون جنيه فى أغسطس، مقارنة %2.4 و947 مليون جنيه فى يوليو.



أرجع أحمد أبو حسين، التراجع إلى تباطؤ حركة السوق وتراجع أحجام التداولات، وفترة إجازة عيد الأضحى فى أغسطس.



أظهر تقرير البورصة المصرية انخفاض أحجام تداولات شهر أغسطس إلى 19.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 22.6 مليار فى يوليو.



على صعيد الأشهر الثمانية الأولى من العام جاءت كايرو كابيتال فى المركز الـ19، بحصة سوقية %1.1، وقيم تعاملات 4.4 مليار جنيه.



-19 بلوم مصر



متقدمة 14 مركزًا؛ جاءت «بلوم مصر» فى المرتبة 19 نهاية أغسطس مقارنة بالمركز 33 فى يوليو، وسط قفزة فى الحصة السوقية إلى %1.1 مقابل %0.5، وأحجام التداولات إلى 306 مليون جنيه، نظير 185.5 مليون جنيه.



أرجع محمد فتح الله، العضو المنتدب لبلوم لتداول الأوراق المالية التقدم الكبير الذى أحرزته بلوم إلى عمليات خارج المقصورة، التى نفذتها الشركة فى أغسطس.



أظهرت بلوم تقدما على صعيد ترتيبها بسوق خارج المقصورة، لتصل إلى المركز الخامس بحصة سوقية %5، وقيم تداولات 162 مليون جنيه، مقارنة بالمركز الثامن الشهرى الماضى بحصة سوقية %0.96، وقيم تداولات 53 مليون جنيه.



تابع فتح الله: «بلوم مصر تخطط لانطلاقة قوية، عقب تنفيذ قرار زيادة رأسمالها إلى الضعف، ليصل إلى 100 مليون جنيه، مقارنة 50 مليونًا حاليا، وتوجيه الزيادة إلى عمليات الشراء بالهامش والتوسع فى الشركة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق على قرار الزيادة، وينتظر قرار بنك بلوم».



على صعيد أول 8 أشهر من العام جاءت بلوم فى المرتبة الـ22 بحصة سوقية %0.8، وقيم تعاملات 3.26 مليار جنيه.



-20 أسطول



واصلت شركة أسطول الاستقرار فى المركز 20، هو نفس ترتيبها فى يوليو، مع تقدم فى الحصة السوقية إلى %1 مقارنة، وتراجع فى أحجام التداولات إلى 282 مليون جنيه، مقارنة فى يوليو.



خلال الفترة من يناير – أغسطس جاءت أسطول فى المركز الـ20 كذلك بحصة سوقية %1، وقيم تعاملات 4 مليارات جنيه.