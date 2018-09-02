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سيــارات
%38 نموًا فى مبيعات السيارات خلال 7 أشهر
الأحد 02 سبتمبر 2018 09:14 ص
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
■ شادى ريان: 160 ألف عربة مرتقب بيعها خلال 2018
أحمد عوض:
قفزت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكى، واﻷتوبيسات، والشاحنات، بنسبة %38 لتصل إلى 96 ألفًا و381 وحدة خلال السبعة أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 69 ألفًا و785 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن نمو مبيعات «الملاكى» بنسبة %41 مسجلة 69 ألفًا 901 وحدة، مقارنة مع 49 ألفًا و617، بالإضافة إلى صعود مبيعات الشاحنات بنسبة %40 لتصل إلى 17 ألفًا و381 وحدة، مقابل 12 ألفًا و795.
وارتفعت مبيعات المجمعة محليًّا بنسبة %25.8، مسجلة 48 ألفًا و219 مركبة، مقابل 38 ألفًا و335، وقفزت مبيعات المستوردة بنسبة %53 لتصل إلى 48 ألفًا و162 وحدة مقابل 31 ألفًا و450.
وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا؛ استحوذت «شيفروليه» على الحصة السوقية اﻷكبر بنسبة %22.5 بإجمالى 21 ألفا و684 سيارة، تبعتها «هيونداى» بحصة %17.8 بعد تمكنها من بيع 17 ألفًا و137 مركبة.
وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %15.8 مسجلة بيع 15 ألفًا و211 سيارة، وتلتها «رينو» بحصة %8 بإجمالى 7 آلاف و753 مركبة، ثم «تويوتا» %7.2 محققة 6 آلاف و957 سيارة.
فى المقابل، احتدمت المنافسة بين «ميتسوبيشى» و»كيا» على المرتبة السادسة، لتحسمها اﻷولى بفارق 34 وحدة، بعد تمكنها من بيع 3 آلاف و978 وحدة لتستحوذ على حصة سوقية %4.1؛ فيما قدرت مبيعات الثانية نحو 3 آلاف و944 سيارة بنفس النسبة.
وحصدت «أوبل» المرتبة الثامنة بعد استحواذها على حصة سوقية %3.3 بإجمالى 3 آلاف و141 سيارة، تليها «شيرى» بحصة %3 مسجلة بيع 2364 وحدة، ثم «سوزوكى» %2.4 محققة %2.4 بإجمالى 2315 مركبة.
وجاءت «فورد» فى المرتبة الحادية عشرة، بحصة سوقية %2 مسجلة بيع 1758 سيارة، وتبعتها «بايك» %1.5 بواقع 1488 سيارة، فيما سجلت العلامات التجارية اﻷخرى نحو 8 آلاف و651 سيارة بحصة %7.
وتوقع شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية أوتوموتيف، الموزع الرئيسى للعديد من العلامات التجارية، أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات ارتفاعًا فى ظلِّ الطلب المتزايد على المركبات بمختلف أنواعها بنسبة %40، لتصل إلى 160 ألف مركبة بنهاية العام.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى المعروض من السيارات بمختلف العلامات التجارية مقارنة بالفترات السابقة؛ لأسباب تتعلق باتجاه الوكلاء إلى التوسع فى الاستيراد، وطرح طرازات جديدة بالسوق المحلية.
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