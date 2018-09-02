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بورصة وشركات
«CIBC» تخطف صدارة السمسرة من المجموعة المالية بأغسطس
الأحد 02 سبتمبر 2018 09:10 ص
شركات السمسرة 55
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«CIBC» تتصدر ترتيب «السمسرة» فى النصف الأول
شركات السمسرة 55
■ الشركات تضيف آليات وفروعًا جديدة لزيادة العملاء
قسم البورصة:
قادت الصفقات شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC لاقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة بنهاية شهر أغسطس الماضى، وبفارق مريح عن تاليتها المجموعة المالية للسمسرة، فيما اقتنصت شركة بلتون المالية المركز الثالث من هيرمس للوساطة، والتى انتقلت للمركز الرابع.
وشهد شهر أغسطس انخفاضًا لافتًا فى قيم التداول؛ بسبب موسم الإجازات الصيفية وعيد الأضحى، وانضمت 8 شركات فقط لنادى المليار جنيه تداولات، بينما سيطر العشرون الكبار على %70 من إجمالى التداولات الشهرية، وحققت شركات كالعربى الأفريقى وشعاع والأهرام وبلوم قفزات جيدة فى الترتيب، معتمدة على تداولات داخل المقصورة وصفقات الخارج.
وتنوعت خطط الشركات فى الفترة المنتهية من العام الحالى بين تطوير العمل عبر إطلاق برامج تكنولوجية تتناسب مع شرائح المتعاملين، وجذب مزيد من العملاء، وإنشاء فروع وتفعيل أقسام جديدة لخدمة فئات المستثمرين، كما تسعى بعض الشركات لضمان المشاركة الفعالة فى برنامج الطروحات الحكومية المتوقعة بالربع الأخير من العام.
ترتيب الشركات منذ بداية العام، لم يشهد تغييرًا لافتًا، فقط استمرت المجموعة المالية فى صدارة الشركات، بعد سيطرتها على حصة سوقية بنحو %12.9 وقيم تداول 51.7 مليار جنيه، بفارق قريب من الوصيف التجارى الدولى، والذى حقق حصة سوقية %11.5، وقيم عمليات 48.7 مليار جنيه، تلتها شركة بلتون.
ومن المرتقب أن تشهد الفترة المتبقية من العام صراعًا بين الشركات للانضمام لقائمة العشر الكبار، فيما سيدور الصراع بين كل من شركات بايونيزر، ونعيم، وسيجما، واتش سى، ومباشر، وعربية أون لاين، والعربى الأفريقى، فى ظلِّ تقاربها من جانب الحصص السوقية، وقيم التداول المحققة.
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