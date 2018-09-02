تونس ترفع أسعار الوقود لرابع مرة في عام

الوقود

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رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4 % وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.



وقالت وزارة الصناعة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءا من الأحد. وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير ومارس ويونيو.



وقال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام ترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.



ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط .