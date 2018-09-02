أول تصريح لمحمد غنيم نائب محافظ بورسعيد بعد تكليفه

الدكتور محمد غنيم نائب محافظ بورسعيد في أول ظهور

أمانى العزازي:



أعرب الدكتور محمد غنيم نائب محافظ بورسعيد في أول ظهور له بعد تكليفه عن سعادته بتعيينه نائبا لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان صاحب التجارب الثرية في المحافظة.



وأكد أن لديه طموحات في تحقيق الأهداف التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن لديه شعور بالامل بعد لقاء المحافظ والقيادات التنفيذية.



وأشار غنيم إلى أن مجال العمل يتيح الفرصة لاطلاق الطاقات الموجودة لخدمة المواطن في بورسعيد.

جاءت تصريحات غنيم عقب لقاء جمعه بالمحافظ والقيادات التنفيذيه لبحث خطة العمل القادمة.



يذكر أنها المرة الأولى التى يتم فيها تعيين نائبا للمحافظ ببورسعيد.