عاجل.. اتصالات ترفع استثمارات تطوير شبكتها إلى 3.5 مليار جنيه‎

خالد حجازى اتصالات مصر

محمود جمال:



رفعت شركة اتصالات مصر حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة خلال العام الحالى من 2.5 إلى 3.5 مليار جنيه بسبب معدلات النمو الملحوظ فى استخدام الأنترنت عبر المحمول، واستضافة المشغل الرابع للمحمول "we" افتراضيا على محطات أبراجها.



قال خالد حجازى ، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى شركة اتصالات مصر ، أن قطاع الاتصالات يشهد تطورا محلوظا على صعيد نمو معدل استخدام البيانات عبر المحمول مقارنة بالعاميين السابقين ، لذلك فهى تعتبر المحرك الرئيسى للنمو ولا يعنى ذلك توقف خدمات الصوت.



وأوضح حجازي في حوار تنشره المال يوم الثلاثاء المقبل علي هامش مؤتمر يورومني إلى أن بناء محطات جديدة يستهدف تحقيق شقين هما التغطية والطاقة الاستيعابية مع زيادة عدد المستخدمين، بالتزامن مع تطوير المكونات الداخلية للشبكة نفسها" core network" حتى يتحمل نمو استخدام البيانات.



يذكر أن المصريه للاتصالات وقعت اتفاقية تجوال محلي مع اتصالات مصر لتقديم خدمات المحمول منشغل رابع افتراضيا على شبكة الأخيرة تستمر لمدة ٥ سنوات.



ويقصد بالتجوال المحلي قيام المصريه بشراء دقائق مكالمات صوتية ووحدات بيانات بالجملة من اتصالات واعادة بيعها للعميل لحين انتهاء الشركة الحكومية من بناء شبكة محمول مستقلة تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.