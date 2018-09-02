الزمالك يقترب من الإعلان عن شركة ملابس جديدة

علي المصري





كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سفره خلال الايام المقبلة الى الخارج مستغلا فترة توقف الدوري، لإنهاء صفقة الملابس الجديدة الخاصة بفريق الكرة.





وأوضح أمير مرتضى، انه فور الانتهاء من التعاقد مع الشركة ، سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل.





وأعرب المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، عن سعادته بالفوز الكبير الذى حققه الفريق السبت على انبي برباعية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام والوصول الى النقطة العاشرة.





وأشاد نجل رئيس النادي، بالأداء الرجولي والحماسي للاعبي الفارس الابيض على مدار شوطي اللقاء ، وتقديمهم مباراة جيدة ، مطالبا اللاعبين باستمرار تلك الروح العالية والقتالية خلال المواجهات المقبلة للفريق في جميع البطولات .





وأوضح أمير مرتضى منصور ، أن مباراة إنبي صفحة وتم غلقها ، وحاليا يتم التركيز والتفكير في اللقاءات المقبلة ، خاصة وأن هدفنا هو الفوز في جميع المباريات والاستمرار على قمة جدول المسابقة .





وأكد المشرف العام ، أن فترة توقف الدوري فرصة جيدة للجهاز الفني للفريق لمعالجة الاخطاء والسلبيات وتجهيز بقية اللاعبين ومنحهم الفرصة للتواجد في المباريات المقبلة بعد عودة المباريات.



