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رياضة

مروان محسن ومحمد محمود بديلان لكوكا ومرسي في المنتخب استعدادا للنيجر

مروان محسن لاعب الأهلي
مروان محسن لاعب الأهلي
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مروان محسن لاعب الأهلي

علي المصري:

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استدعاء كل من مروان محسن لاعب الأهلي و محمد محمود لاعب وادي دجلة للانضمام إلى معسكر الفراعنة الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.

يأتي استدعاء الثنائي كبديلين لأحمد حسن "كوكا" وسام مرسي اللذين أصيبا مؤخرا مع أنديتهما اﻷوربية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة النيجر ، التي سنقام يوم 8 سبتبمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من التصفيات اﻷفريقية المؤهلة لكأس الأمم "الكاميرون 2019".
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