مروان محسن ومحمد محمود بديلان لكوكا ومرسي في المنتخب استعدادا للنيجر

علي المصري:



قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استدعاء كل من مروان محسن لاعب الأهلي و محمد محمود لاعب وادي دجلة للانضمام إلى معسكر الفراعنة الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.