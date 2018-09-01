المانسترلى: النهوض بالسياحة العلاجية بالإسكندرية يحتاج لبذل الجهد

معتز محمود:







قال على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية أن النهوض بمنتج السياحة العلاجية بمدينة الاسكندرية يحتاج لبذل مزيد من الجهد خلال الفترات القادمة.





وأضاف للمال أن هناك فرص متاحة يمكن الأستفادة بها لمنتج السياحة العلاجية بمدينة الاسكندرية ،لافتا الى أن المدينة فى حاجة لأنشاء منشأت طبية متميزة لهذا الغرض.





وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية أن خلال بعض السنوات السابقة شهدت السياحة العلاجية بالمدينة أنتعاشة ملحوظة مع وصول بعض المرضى من دول عربية للعلاج كليبيا واليمن .



