EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
المانسترلى: النهوض بالسياحة العلاجية بالإسكندرية يحتاج لبذل الجهد
السبت 01 سبتمبر 2018 11:31 م
السياحة-العلاجية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سلطان: الإسكندرية تمتلك السياحة الشاطئية والتاريخية والعلاجية
وزير الصحة: الرقابة الإدارية صاحبة فضل في تنشيط السياحة العلاجية
أروب للتأمين : لبنان قبلة السياحة العلاجية بالمنطقة
ريدكون باركس تستهدف اختراق السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء وبرايم فارما لترويج السياحة العلاجية
السياحة-العلاجية
معتز محمود:
قال على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية أن النهوض بمنتج السياحة العلاجية بمدينة الاسكندرية يحتاج لبذل مزيد من الجهد خلال الفترات القادمة.
وأضاف للمال أن هناك فرص متاحة يمكن الأستفادة بها لمنتج السياحة العلاجية بمدينة الاسكندرية ،لافتا الى أن المدينة فى حاجة لأنشاء منشأت طبية متميزة لهذا الغرض.
وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية أن خلال بعض السنوات السابقة شهدت السياحة العلاجية بالمدينة أنتعاشة ملحوظة مع وصول بعض المرضى من دول عربية للعلاج كليبيا واليمن .
وأوضح المانسترلى أن هناك بعض الاستثمارات الطبية الجديدة يتم انشائها بالمدينة ومن المتوقع أن تساهم فى تدعيم البنية التحتية لهذا المنتج السياحى.
مكتبة الاسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا