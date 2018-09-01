الزمالك يقسو علي إنبي ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا

علي المصري:







أمطر فريق الزمالك شباك مضيفه إنبي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات اﻷسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.





تقدم الزمالك بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 35 سجلها محمود علاء، قبل أن يسجل صلاح سليمان مدافع إنبي، الهدف الثاني، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.





وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم حسن الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 58، قبل أن يضيف الكونغولي كاسونجو كابونجو، الهدف الرابع في الدقيقة 65.





وقلص محمد زكريا "شيكا" النتيجة ﻹنبي، في الدقيقة 90+1، بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للفريق البترولي، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.



