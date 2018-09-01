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رياضة
الزمالك يقسو علي إنبي ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا
السبت 01 سبتمبر 2018 11:24 م
مباراة الزمالك و إنبي في الدوري الممتاز
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مباراة الزمالك و إنبي في الدوري الممتاز
علي المصري:
أمطر فريق الزمالك شباك مضيفه إنبي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات اﻷسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.
تقدم الزمالك بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 35 سجلها محمود علاء، قبل أن يسجل صلاح سليمان مدافع إنبي، الهدف الثاني، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم حسن الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 58، قبل أن يضيف الكونغولي كاسونجو كابونجو، الهدف الرابع في الدقيقة 65.
وقلص محمد زكريا "شيكا" النتيجة ﻹنبي، في الدقيقة 90+1، بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للفريق البترولي، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة، ويقفز لصدارة جدول ترتيب الدوري، لحين نهاية لقاءات الجولة الخامسة، فيما تجمد رصيد إنبي عند 6 نقاط.
نادي الزمالك
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