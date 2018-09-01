الالتحام المباشر مع المواطنين واستغلال الموارد.. أبرز مطالب النواب للمحافظين الجدد

ياسمين فواز





أجمع نواب بمحافظات مصر المختلفة على أملهم في أن تكون حركة المحافظين الأخيرة التي تعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، على قدر المسئولية المطلوبة للقضاء علي المشكلات التي تواجهها المحافظات المصرية منذ عقود، مطالبين المحافظين الجدد بالالتحام المباشر مع المواطنين بعيدًا عن شلة المنافقين والوسطاء المتواجدين في المحافظات، إضافة إلى الاستفادة من موارد كل محافظة وتنميتها وجذب مزيد من الًاستثمارات لإنعاش المحافظة وإيجاد فرص عمل لأبنائها.





وشملت حركة المحافظين الجديدة 22 محافظة، بينما تم تجديد الثقة فى 5 محافظين فقط، إضافة إلى تعيين 18 نائبًا للمحافظين.





وكشف نواب عن وصول المحافظين الجدد لمقارّهم أمس الجمعة؛ تمهيدًا لممارسة مهامّ عملهم، إلى جانب عقدهم اجتماعات مرتقبة معهم في عدد من المحافظات.





البحيرة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين عن محافظة البحيرة، إن على المحافظ الجديد الاهتمام بالوحدات المحلية للمراكز والعمل علي حل مشكلاتها في إطار القانون، مطالبًا باستغلال موارد المحافظة لجذب مزيد من الاستثمارات.





وطالب نائب البحيرة، في تصريحاته، لـ"المال"، المحافظين الجدد بالضرب بيد من حديد على يد المتراخين والمفسدين، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية على آلية العمل داخل كل محافظة لمحاسبة كل مقصر.





المنيا

قال الدكتور محمود يحيى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن محافظ المنيا السابق كان لديه العديد من الإيجابيات التي نتمنى أن يسير على خطاها المحافظ الجديد للمحافظة، مطالبًا الأخير بمزيد من التواجد الميداني والالتحام المباشر مع المواطنين دون وسطاء.





وأشار نائب المنيا، في تصريحاته، لـ"المال"، إلى ضرورة أن تكون مشكلات الفلاحين ونقص الأسمدة على رأس أولوياته، إضافة إلى كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية تفعيل المنطقة الصناعية بالمحافظة بمزيد من التسهيلات للقضاء على البيروقراطية لجذب مستثمرين، ومن ثم توفير فرص عمل لشباب المحافظة.





دمياط

وكشف النائب محمد الزيني، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن اجتماع مرتقب مع المحافظة الجديدة، مؤكدًا أن نواب المحافظة ينتظرون عرض المحافظة لرؤيتها اتجاه مشكلات المحافظة المختلفة.





وقال الزيني، في تصريحاته، لـ"المال": لقد وصلت المحافظة الجديدة، أمس الجمعة، ونحن ننتظر عرض خطتها تجاه عدد من الملفات المهمة، وأبرزها مدينة الأثاث والتسويق لها، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وغيرها من الأمور.





كما وجّهت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب عن المخافظة نفسها، بالتهنئة للمحافظة الجديدة لدمياط الدكتورة منال عوض ميخائيل، كأول محافظة فى تاريخ دمياط، معربة عن تفاؤلها بتولّي امرأة قيادة محافظة والتى تحتاج إلى جهد كبير.





وطالبت النائبة محافظ دمياط الجديد بالاهتمام بمشكلات الأخشاب بالمحافظة وارتفاع أسعار الأبلاكاش، وأيضًا تفاقم مشكلة القمامة التى أصبحت تحوط محافظة دمياط من كل جانب، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول لها خارج الصندوق.





الجيزة

من جانبه قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، إن سبب الاهتمام والترقب الذى حظيت به حركة المحافظين يعود إلى فشل أغلب السابقين في تحقيق تنمية شاملة بمحافظاتهم، مؤكدًا أن الشارع ينتظر الكثير من المحافظين الجدد.





وأكد رياض أنه على المحافظين الجدد أن يتعلموا أسباب فشل سابقيهم، والتي أهمّها شلة الفساد والمنافقون المتواجدون بكل محافظة، ويحيطون بكل محافظ ومسئول جديد، يعزلونه عن أبناء المحافظة، ويعزلون المواطنين عنه.





فيما ناشدت النائبة مايسة عطوة، محافظ الجيزة الجديد، بضرورة الاهتمام بملف مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، من خلال استكمال مشروعات محطات المياه، وأيضًا الاهتمام بملف الخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية، من خلال وضع هذه الملفات على أجندتهم الخاصة، من خلال وضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات على ألا يرتبط الأمر بأشخاص، ولكن لا بد من التحول إلى دولة مؤسسات تسير وفقًا لخطط ورؤى واضحة.





وأوضحت أن من أهم الملفات على المحافظ الجديد الاهتمام بها ملف المدارس الحكومية، وإهمال منطقة حدائق الأهرام ومخالفات الجمعية التى تدير هذا المشروع وتدنى الخدمة بها، مطالبة المحافظ الجديد بتفعيل اللا مركزية استنادًا إلى ما أقره الدستور لمواجهة البيروقراطية، حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي، حيث إن محافظة الجيزة لها خصوصية، سواء فى طرق إدارة مواردها البشرية والطبيعية، أو التعامل مع مشكلاتها أو طريقة الحلول التى تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق.





وطالبت عطوة باطلاع نواب محافظة الجيزة من خلال عقد اجتماع فى أسرع وقت على ما لديه رؤية وخطة واستراتيجية لاستغلال طاقات المحافظة، ومن خلال الخطة يتم تقييم عمله من خلالها ويحاسب على مدى إنجازه أو إخفاقه فى تنفيذ هذه الخطة.

الغربية

قال النائب البرلماني، سامح حبيب، عن دائرة كفر الزيات وبسيون، إن مركزين يعانيان نقصًا وفقرًا في الخدمات، معلقًا "محتاجين ننهي أعمال التطوير بمستشفى بسيون الجديد واستكمال مد خطوط شبكات الصرف الصحي بقرى أبو حمر ونجريج والتنظيم وغيرها سعيًا في تقديم خدمات جيدة لكافة المواطنين".





وأضاف أن المحافظ الجديد لديه معايير من الواجب أن يتحرك من خلالها وهي الإطار القانوني أولًا وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لاستكمال مشروعات تنمية وتطوير مرفق أتوبيسات النقل ومواجهة ظواهر إزعاج المواطنين في الشارع بكل مجمعات مواقف الأتوبيسات والسرفيس، فضلًا عن متابعة سير العمل داخل المدارس والمستشفيات ومكاتب الحكومية أولًا بأول.





بني سويف

وطالب النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، المحافظ الجديد بضرورة إنهاء تطوير محطتي مياه الشرب الغربية والشرقية بمدينة الواسطى، وتحويل مستشفى الميمون إلى مركز متميز لصحة الأم والطفل ورفع كفاءتها ووضع سيارة إسعاف بها نظرًا لأنها تتواجد بأكبر قرية بالمحافظة وثاني أكبر قرية بالجمهورية مساحة وتعداد سكاني.





وأشار النويشي إلى أهمية الاهتمام بملف الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والتعليم والقمامة مع الزيارات الدورية المفاجئة الميدانية وعرض الشكاوى بصفة شخصية على المحافظ والتوسع في اللقاءات مع المواطنين بديوان المحافظة وخارجها.



