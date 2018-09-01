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اقتصاد وأسواق
وزيرة التضامن : انتظام صرف معاشات سبتمبر فى يومها الأول
السبت 01 سبتمبر 2018 09:31 م
غادة والي
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المال- خاص
تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى يومها الأول، حيث تلقّت والى تقريرًا من غرفة العمليات المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص والتى تعمل على مدى ساعات اليوم لمتابعة عمليات الصرف، حيث يشير التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات بيسر ودون تلقّي أى شكاوى عبر ماكينات الصرف الآلية A.T.M حيث قامت بالصرف اليوم وحتى الرابعة من مساء اليوم 274 ألف عملية بقيمة 327 مليون جنيه.
كانت غادة والى قد وجهت باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات سبتمبر لعدد 7,6 مليون قائم بالصرف بإجمالى 12,7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظامه من المنافذ المختلفة. حيث يتاح لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من يوم الأحد 2 سبتمبر، أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من الأربعاء الموافق 5 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر.
وزارة التضامن الاجتماعي
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