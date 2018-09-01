محمد شاكر يوقع 3 اتفاقيات مع شركات صينية لمشروعات فحم ونقل كهرباء

عمر سالم









يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، مع 3 كيانات صينية على اتفاقيات الشروط لثلاثة مشروعات كهرباء.





وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، لـ"المـال"، إن المشروع الأول يشمل التوقيع مع تحالف شنغهاى إليكتريك ودونج فانج على اتفاقية الشروط الخاصة بمشروع محطة فحم الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجاوات بتكلفة 4.4 مليار دولار.



