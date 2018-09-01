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طاقة
محمد شاكر يوقع 3 اتفاقيات مع شركات صينية لمشروعات فحم ونقل كهرباء
السبت 01 سبتمبر 2018 09:22 م
محمد شاكر
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محمد شاكر
عمر سالم
يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، مع 3 كيانات صينية على اتفاقيات الشروط لثلاثة مشروعات كهرباء.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، لـ"المـال"، إن المشروع الأول يشمل التوقيع مع تحالف شنغهاى إليكتريك ودونج فانج على اتفاقية الشروط الخاصة بمشروع محطة فحم الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجاوات بتكلفة 4.4 مليار دولار.
كما يشمل المشروع الثانى اتفاقية الشروط لمشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات بتكلفة 2.6 مليار دولار، والمشروع الثالث يشمل اتفاقية لحصول شركة STATE GRID الصينية التى تبنى مشروع خطوط ربط 500 كيلوفولت بأطوال 1210 كيلومترات على عدد من محطات محولات 500 كيلوفولت، شرط أن تكون عروضها أقل الأسعار.
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