الريف المصري : تلقينا طلبات لـ5 آلاف فدان بنظام حق الانتفاع

أحمد صبرى

قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، إن الشركة تطرح الآن 100 ألف فدان على المستثمرين بنظام حق الانتفاع الذى يصل لـ20 عامًا حتى نفاد الكمية، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن الشركة تلقت منذ فتح الباب طلبات لـ5 آلاف فدان، مؤكدًا أن هناك إقبالًا من الأجانب والعرب حيث إنهم يرغبون فى نظام حق الانتفاع.