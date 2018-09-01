البورصة تتجه نحو 16400 نقطة.. والعقارات يتصدر المشهد

منى عبد الباري









يتوقع محللون إحراز البورصة المصرية مزيدًا من الارتفاعات خلال الأسبوع الحالي، بدعم انتهاء الحركة التصحيحية التي شهدتها مؤخرًا، وتحركات سهم البنك التجاري الدولي وقطاع العقارات، ليتجه مؤشرها الرئيسي "EGX30" نحو 16400 نقطة.





كانت البورصة قد أنهت تعاملات الأسبوع المنقضي على صعود جماعي، وسجل "EGX30" ارتفاعًا بنحو 5%، إلى 16009 نقاط، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.27% إلى 747 نقطة، و"EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.13% إلى 1639 نقطة.





وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليصعد إلى 882 مليار جنيه، مقارنة مع 856 مليارًا، في ختام الأسبوع السابق.





ويرى المحللون أن أداء السوق هذا الأسبوع سيشهد انتهاء الحركة التصحيحة التي مرت بها، الفترة المنقضية، وهبطت بها من مستوى 18000 إلى 15000 نقطة.





وكان الأسبوع الماضى قد شهد تداولات قيمتها 5.8 جنيه، من خلال التعامل على 1.301 مليون ورقة، عبر 118 ألف عملية منفذة.





وتصدَّر قطاع الخدمات المالية والعقارات، قائمة أنشط القطاعات من حيث كمية التداول بواقع 381.6 مليون ورقة مالية، و 232.5 ورقة مالية، فيما يرجح المحللون مواصلة الثاني تصدر أداء القطاعات هذا الأسبوع.





وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيتحرك صعودا نحو 16200 نقطة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الوصول إلى مستوى 16120 نقطة هو مفتاح مواصلة الارتفاعات، واتمام الحركة التصحيحية.





وتوقّع تحركات إيجابية لقطاع العقارات، وبشكل خاص سهم بالم هيلز المرشح لاستهداف 3.38 جنيه، مقارنة مع 3.23 جنيه الخميس الماضي، وسهم سوديك الذي رجح توجهه صوب 25.5 جنيه، مقارنة مع 23.57 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بمستهدف 31.80 جنيه، مقابل 29.15 جنيه.





كما توقّع ارتفاع الأسهم القيادية، ليتحرك سهم البنك التجاري الدولي نحو 91 جنيه، مقابل 87.67 جنيه الخميس الماضي، وسهم المجموعة المالية هيرميس نحو 19 جنيه، مقارنة مع 18.13 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم نحو 4.55 جنيه، مقابل 4.29 جنيه.





وعلى صعيد المؤشر السبعيني توقع تحركه بين مستويات 745 و 755 نقطة، كما رجح تحرك سهم أوراسكوم للتنمية نحو 6.70 جنيه، مقارنة مع 6.36 جنيه الخميس، و9.5 لسهم أسيك للتعدين، مقابل 8.9 جنيه، وسهم مستشفى كليوباترا صوب 4.10 جنيه، مقارنة مع 3.73 جنيه.





ويرى توني كمال، مدير فرع مباشر إنترناشيونال شرم الشيخ، إن الأسبوع الحالي سيكون جواز مرور للسوق لإنهاء الحركة التصحيحية التي مر بها الفترة الماضية، لافتًا إلى أن أي حركة تصحيحية ستواجهها السوق الفترة المقبلة ستكون قصيرة المدى، لكنها ستكون منطقة جيدة لدخول السوق والشراء، وتكوين مراكز شرائية جديدة.





وتوقع اتجاهًا صعوديًّا لمؤشر EGX30 صوب مستوى 16400 نقطة، وتحركات قوية لقطاع العقارات وبشكل خاص أسهم مصر الجديدة، و مدينة نصر، وإعمار، وبالم هيلز، وسوديك.



