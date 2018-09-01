تعرف على الأفارقة المتوجين بدورى أبطال أوروبا

الكاميرونى صامويل إيتو

على المصرى:



شهدت المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، سواء بمسماها القديم "كأس أوروبا للأندية الأبطال"، أو بمسماها الحالى "التشامبيونزليج"، الذى تغير بدءا من موسم 1992-1993، فوز عدد من اللاعبين الأفارقة بلقب البطولة.



وقص الزيمبابوى بروس جروبيلار حارس ليفربول الإنجليزى، شريط اللاعبين المتوجين باللقب، فيما يعد المغربى أشرف حكيمى لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى الحالى، والمعار من ريال مدريد الإسبانى، أخر اللاعبين المتوجين.



ونرصد فى التقرير التالى، اللاعبين الذين توجوا مع أنديتهم بلقب البطولة، وعددهم 17 لاعبا، علما بأن الكاميرونى صامويل إيتو توج ثلاث مرات مع فريقين مختلفين، فيما حصد المالى سيدو كيتا، اللقب مرتين، فيما حقق بقية اللاعبين اللقب مرة واحدة.



1- 1984 - جروبيلار "ليفربول - زيمبابوي"



ليفربول أيضا كان صاحب أول ظهور للاعب إفريقي في نهائي دوري الأبطال، وتحديدا في نهائي نسخة 1984 الذي جمعه بروما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو معقل الأخير في العاصمة الإيطالية، حارس ليفربول الزيمبابوي بروس جروبيلار، كان أول إفريقي يشارك في نهائي البطولة حين لعب أساسيا في المباراة التي حسمها ليفربول بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحصد جروبيلار اللقب مع الريدز.



2- 1987 - ماجر "بورتو - الجزائر"



الجزائري رابح ماجر كان أول عربي يظهر في نهائي دوري الأبطال، بل وأصبح أول إفريقي يسجل هدفا في المباراة النهائية حين سجل في الدقيقة 77 هدف تعادل فريقه البرتغالي بورتو مع بايرن ميونيخ الألماني في نهائي نسخة 1987 الذي أقيم بملعب براترشتاديون في العاصمة النمساوية فيينا. هدف ماجر الشهير بالكعب أعقبه هدف ثان لبورتو حسم به الفريق البرتغالي اللقب للمرة الأولى في تاريخه وقتها.



3- 1993 - عبيدي بيليه "مارسيليا - غانا"



بعد عامين عاد عبيدي بيليه للمباراة النهائية ليعوض خسارته السابقة ويتوج باللقب هذه المرة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخ ليس مارسيليا فقط ولكن الأندية الفرنسية عامة حتى الآن. على الملعب الأوليمبي في ميونيخ الألمانية تغلب مارسيليا على ميلان الإيطالي بهدف وحيد ليحسم أول لقب تحت مسمى دوري أبطال أوروبا، وشارك الغاني بيليه في المباراة كاملة.



4- 1995 - فينيدي "أياكس - نيجيريا"



5- 1995 - كانو "أياكس - نيجيريا"



للمرة الأولى تشهد المباراة النهائية لدوري الأبطال مشاركة لاعبين من إفريقيا. نهائي نسخة 1995 الذي جمع أياكس الهولندي بميلان الإيطالي على ملعب ارنست هابل في فيينا النمساوية شهد مشاركة النيجيري فينيدي جورج مع أياكس اساسيا، ثم دخل مواطنه نوانكو كانو في الشوط الثاني من المباراة التي حسمها أياكس بهدف وحيد، ليتوج فينيدي وكانو باللقب مع العملاق الهولندي.



6- 2001 - كوفور "بايرن ميونيخ - غانا"



بعد عامين من انفجاره باكيا عاد الغاني صامويل كوفور ليتوج بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ، حين شارك أساسيا في فوز الفريق البافاري على فالنسيا الإسباني بقيادة هيكتور كوبر، بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النهائي الذي أقيم بملعب سان سيرو في ميلانو.



7- 2004 - مكارثي "بورتو - جنوب أفريقيا"



على ملعب أرينا أوف شالكه في جلسنكيرشن الألمانية توج بورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو بلقب نسخة 2004 بالفوز على موناكو الفرنسي بثلاثية دون رد في المباراة النهائية، التي شهدت مشاركة الجنوب إفريقي بيني مكارثي كبديل، وتوج باللقب مع بورتو.



8- 2005 - تراوري "ليفربول - مالي"



رغم أنه ولد في فرنسا إلا أن الظهير الأيسر جيمي تراوري لعب دوليا لمنتخب بلده الأم مالي. تراوري كان أساسيا ضمن تشكيلة ليفربول التي حققت واحدة من أكبر الانتفاضات في تاريخ الكرة حين عاد الريدز من تأخرهم أمام ميلان الإيطالي بثلاثية ليسجلوا ثلاثة أهداف في ستة دقائق، ثم يفوزون بركلات الترجيح 3-2 في نهائي نسخة 2005 على ملعب أتاتورك باسطنبول التركية.



9- 2006 - إيتو "برشلونة - الكاميرون"



شارك إيتو بصورة أساسية في نهائي نسخة 2006 الذي جمع برشلونة الإسباني بأرسنال الانجليزي في ستاد فرنسا، وسجل المهاجم الكاميروني هدف التعادل لبرشلونة في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1.



10- 2009 - يايا توريه "برشلونة - كوت ديفوار"



11- 2009- إيتو "برشلونة - الكاميرون"



12- 2009- كيتا "برشلونة - مالي"



نهائي نسخة 2009 على الملعب الأوليمبي في روما والذي حسمه برشلونة بهدفين دون رد على حساب مانشستر يونايتد شهد مشاركة الثنائي الإفريقي، الإيفواري يايا توريه والكاميروني صامويل إيتو مع برشلونة، وسجل إيتو الهدف الأول في المباراة ليصبح أول لاعب إفريقي يسجل مرتين في نهائي دوري الأبطال. فيما شارك المالي سيدو كيتا بديلا مع البارسا في الشوط الثاني.



13- 2010 - إيتو "انتر ميلان - الكاميرون"



14- 2010 - مونتاري "انتر ميلان - غانا"



15- 2010- ماريجا "انتر ميلان - غانا"



حصد الكاميروني إيتو لقبه الثالث في دوري الأبطال وهذه المرة بقميص انتر ميلان الإيطالي. إيتو شارك أساسيا في نهائي نسخة 2010 الذي فاز به انتر على بايرن ميونيخ بهدفين بملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، بينما شارك زميله الغاني سولي مونتاري بديلا في الشوط الثاني، وشهدت قائمة الفريق الإيطالي للمباراة، تواجد إفريقي ثالث هو الكيني مكدونالد ماريجا لكنه ظل بديلا دون أن يشارك.



16- 2011- كيتا "برشلونة - مالي"



نهائي نسخة 2011 بملعب ويمبلي في لندن حسمه برشلونة على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، ليحقق المالي سيدو كيتا والذي دخل بديلا في الدقائق الخمس الأخيرة لقبه الثاني مع برشلونة.



17- 2012 - دروجبا "تشيلسي - كوت ديفوار"



18- 2012 - كالو "تشيلسي - كوت ديفوار"



19- 2012- ميكيل "تشيلسي - نيجيريا"



20- 2012 - إيسيان "تشيلسى - غانا"



تشيلسي حقق لقبه الأول في دوري الأبطال في نسخة 2012 بالفوز على بايرن ميونيخ بملعبه أليانز أرينا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الثنائي الإيفواري ديدييه دروجبا وسالومون كالو والنيجيري جون أوبي ميكيل شاركوا بصفة أساسية في المباراة، وسجل دروجبا هدف تعادل تشيلسي في اللحظات الأخيرة، قبل أن يسجل بنفسه ركلة الترجيح الحاسمة التي أهدت اللقب للبلوز، قائمة بدلاء تشيلسي شهدت وجود إفريقي رابع هو الغاني مايكل إيسيان لكن دون أن يشارك في اللقاء.



21- 2018 - أشرف حكيمى "ريال مدريد - المغرب"



توج المغربى أشرف حكيمى، لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى الحالى، والمعار من ريال مدريد الإسبانى، باللقب مع الفريق الملكى، بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية للبطولة، والذى أقيم على الملعب الأوليمبى بالعاصمة الأوكرانية كييف، ليصبح اللاعب العربى الثانى الذى يحقق لقب دورى أبطال أوروبا، بعد الجزائرى رابح ماجر، ولكن اللاعب المغربى لم يشارك فى اللقاء، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق الملكى، قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة، لكنه رغم ذلك ظهر فى حفل تتويج الفريق بالكأس ذات الأذنين، وارتدى علم المغرب أثناء التقاط الصور مع درع البطولة.



