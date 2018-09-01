8 أسباب لزيادة أسعار الفاكهة في الأسواق

أهمها زيادة كميات التصدير ،وإرتفاع درجات الحرارة ،وإرتفاع مستلزمات الأنتاج

الصاوي أحمد



رصدت المال 8 أسباب لزيادة أسعار الفاكهة بالأسواق



وأبرز أسباب الفواكه، هي قرب نهاية الموسم الصيفي الذي تنتشر فيه الفاكهة أكثر من الشتوي وإنتشار الأمراض والأفات الزراعية وعلي رئسها "العفن الهبابي " في المانجو وزيادة درجات الحرارة التي تؤدي إلي تثاقط الثمار وعدم نموها و زيادة معدلات التصدير حاليا لمحاصيل الجوافة والرمان .





ومن الأسباب أيضا ضعف الرقابة علي الأسواق خصوصا في المناطق ذات الدخول المرتفعة حيث يوجد تباين في الأسعار مقارنة مع الشعبية،ومنها أيضا زيادة مستلزمات الأنتاج الزراعي التي تشمل الأسمدة والمخصبات والمبيدات فضلا عن زيادة أسعار "النولون " وإرتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج .من جانبه، قال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أنه لا يوجد تلاعب في سعر السوق لأنه يعتمد فقط علي العرض والطلب مشيرا إلي أن زيادة معدلات التصدير ودخول أصناف جديدة لمنظومة فحص الصادرات وهي الرمان والجوافة ساهم في إرتفاع سعر هاذين الصنفين .وأشار إلي أن هناك بعض الأمراض التي أصابت بعض الأصناف مثل العفن الهبابي في المانجو وكذلك درجات الحرارة التي أصابت محصول الجوافة فضلا عن زيادة مستلزمات الأنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والبذور كل ذلك ساهم في زيادة تكاليف الزراعة بنسبة 40% فضلا عن تكلفة الحرث والنقل "النولون " .ومن جانبه أكد أحمد مختار تاجر فاكهة في سليمان جوهر بالدقي أن سعر الفاكهة يرتبط بآليات العرض والطلب ولا يوجد تلاعب من التجار في رفع السعر،حيث يتم إضافة 2 جنيه علي الكيلو الذي يتم شراؤه من العبور بعد إضافة المصاريف .ولفت "مختار " أن أسباب زيادة سعر الفاكهة دون الخضراوات ترجع للنقص الحاد في إنتاج المزارع ،نتيجة إصابتها بالأمراض مثل العفن الهبابي وإرتفاع درجات الحرارة كل ذلك أدي لتناقص في حجم المعروض .وأوضح أن هناك عدة أسباب لأرتفاع أسعار الفاكهة هي عوامل مناخية تتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة مما اصاب المحاصيل بالأمراض ،وكذلك قرب إنتهاء الموسم الصيفي حاليا،مطالبا من وزارة الزراعة الرقابة علي الأسواق المختلفة وعدم تركها لتقلبات السوق كما يمكن حظر بعض الأصناف التصدير التي يحتاجها السوق مثل الرمان والمانجو .وطبقا لتجار ومتعاملون في السوق فقد تراوحت أسعار الجوافة من 15إلي 25 جنيها مقارنة بـ7 جنيهات الموسم الماضي ،العنب من 12 إلي 15 جنيها بدلا من 6.5بينما يتراوح سعر "عنب كرموسون " ما بين 20 الي 25 جنيها حسب النوع ،مقارنة بـ12 جنيها العام الماضي المانجو "الزبدية" 20 جنيه بدلا من 15 جنيه الموسم الماضي و"العويس " 35 جنيه و العام ا ،والعام الماضي 28 جنيها بينما تصل سعر المانجو الفص لـ80 جنيه علي الأقل بدلا من 60 جنيه الموسم الماضي .وأوضح التجار أن سعر البلح الرملي أصفر -أحمر 10 جنيهات بدلا من 5 العام الماضي البارحي من 20إلي 30 جنيها مقارنة بـ12 جنيه الموسم الماضي والتين من 15 الي 25 الكومثري من 20 الي 30 جنيها الموز البلدي من 15 إلي 20 والمستورد بـ 30.