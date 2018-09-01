برلماني: زيادة الاستثمارات بين القاهرة وبكين عقب زيارة الرئيس السيسي

سلوى عثمان









أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي يُعقد يومي الثالث والرابع من سبتمبر الحالي، مؤكدًا أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لزيادة الاستثمارات بين القاهرة وبكين.





وأكد رضوان، في تصريحات له، أهمية هذه الزيارة، خاصة في ظل تقدم الاقتصاد الصيني الذي يحتل المرتبة الثانية عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، الأمر الذي يُكسب قمة الرئيسين المصري والصيني أهمية كبرى، خاصة في ظل الدور الريادي والسياسي التي تتمتع به مصر في أفريقيا وغيرها من المقومات التي تجعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات الآسيوية.



