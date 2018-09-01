جراف| 8 شركات سمسرة تنفذ تداولات مليارية خلال أغسطس

مصطفى طلعت



نجحت 8 شركات سمسرة في تنفيذ تداولات تخطت قيمتها المليار جنيه خلال تعاملات البورصة المصرية في شهر اغسطس المنقضي.



وكشف تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، تصدر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية القائمة بتداولات قدرها 3.97 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 13.8%.



واحتلت شركة المجموعة المالية المرتبة الثانية بقيم بلغت 2.40 مليار جنيه، وحصة قدرها 8.3%، بينما جاءت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية في المركز الثالث بقيم 1.67 مليار جنيه و5.8 % حصة سوقية.



وسجلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المرتبة الرابعة بقيم 1.64 مليار جنيه، وحصة 5.7 %، بينما جاءت شركة فاروس في المركز الخامس بقيمة 1.50 مليار جنيه، وحصة قدراه5.2 %.



وفي المركز السادس جاءت شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية بقيمة 1.28 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.4%، بينما احتلت شركة ارقام المركز السابع بقيم تداول بلغت 1.09 مليار جنيه، وحصة قدرها 3.8%.



وحلت شركة العربي الافريقي لتداول الاوراق المالية في المركز الثامن والأخير بتداولات بلغت قيمتها 1.09 مليار جنيه، وحصة قدرها 3.8%.



الجراف التالي يوضح الحصص السوقية وقيم تداولات كل شركة



