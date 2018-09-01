تراجع أسعار الذهب.. والجرام 21 يفقد جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار المعدِن الأصفر فى تعاملات اليوم السبت، تراجعًا، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعها أمس.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 606 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 607 جنيهات أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 519 جنيهًا، وعيار 24 نحو 691 جنيهًا بدلًا من 692 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1203 دولارات.





وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4845 جنيهًا، بدلًا من 4850 جنيهًا أمس.







