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عيار 18
4840.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. والجرام 21 يفقد جنيهًا
السبت 01 سبتمبر 2018 08:06 م
الذهب 22
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الذهب 22
عمر سالم
شهدت أسعار المعدِن الأصفر فى تعاملات اليوم السبت، تراجعًا، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعها أمس.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 606 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 607 جنيهات أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 519 جنيهًا، وعيار 24 نحو 691 جنيهًا بدلًا من 692 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1203 دولارات.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4845 جنيهًا، بدلًا من 4850 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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