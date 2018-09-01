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بورصة وشركات
3 شركات سمسرة تحصد 64 % من تعاملات خارج المقصورة في أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 07:26 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبد الباري
استحوذت 3 شركات سمسرة على 64% من الحصة السوقية لتداولات سوق خارج المقصورة، خلال أغسطس المنقضي، بتداولات مجمعة تجاوزت الملياري جنيه.
وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، الشركات من حيث قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، الشهر الماضي، بحصة سوقية 43.42%، بقيمة تداولات 1.4 مليار جنيه، تلاها مباشرة بالمرتبة الثانية الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، بحصة سوقية 12.24% بقيم تداولات 408.3 مليون جنيه، ثم فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 8%، بقيمة تداولات 2.66 مليون جنيه.
يُشار إلى أن التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية تصدرت شركات السمسرة في أغسطس المنقضي، بحصة سوقية نحو 14%، وقيم تعاملات حوالي 4 مليارات جنيه، وفقًا للتقرير الشهري لشركات السمسمرة الصادر عن البورصة المصرية لشهر أغسطس.
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