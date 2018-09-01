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سيـــاســة
برلمانية المصريين الأحرار: زيارة السيسي للصين تدعم علاقات البلدين
السبت 01 سبتمبر 2018 07:16 م
أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
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أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
سلوى عثمان
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، والتى سيشارك فيها الرئيس بمنتدى أعمال الصين– أفريقيا، ستكون بمثابة خطوة قوية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أن تلك الزيارة التى تعد الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون لها دور إيجابى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى له، اليوم، أن الرئيس السيسى يُولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة الاقتصادية مع الدول الآسيوية، والتى مِن شأنها النهوض بالاقتصاد المصرى ونقل خبرات تلك الدول وتجاربه الناجحة فى النمو الاقتصادى خلال سنوات قليلة، وفى مقدمة تلك الدول تأتى الصين التى أصبحت أكبر قوة اقتصادية فى العالم.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر أصبح لديها التشريعات والحوافز التى توفرها للمستثمرين، فضلًا عن الاستقرار السياسى الذى تعيشه الدولة المصرية، والذى سيكون من أهم المزايا لجذب المستثمرين الفترة المقبلة.
حزب المصريين الأحرار
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