برلمانية المصريين الأحرار: زيارة السيسي للصين تدعم علاقات البلدين

سلوى عثمان









أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، والتى سيشارك فيها الرئيس بمنتدى أعمال الصين– أفريقيا، ستكون بمثابة خطوة قوية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أن تلك الزيارة التى تعد الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون لها دور إيجابى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.





وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى له، اليوم، أن الرئيس السيسى يُولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة الاقتصادية مع الدول الآسيوية، والتى مِن شأنها النهوض بالاقتصاد المصرى ونقل خبرات تلك الدول وتجاربه الناجحة فى النمو الاقتصادى خلال سنوات قليلة، وفى مقدمة تلك الدول تأتى الصين التى أصبحت أكبر قوة اقتصادية فى العالم.



