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سيـــاســة
مصر تنتقد قرار واشنطن بوقف تمويل الأونروا
السبت 01 سبتمبر 2018 06:45 م
وزارة الخارجية مصر
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وزارة الخارجية مصر
سمر السيد
أعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام في رعاية الشئون الحياتية والضرورية للاجئين.
جاء ذلك في بيان صحفي السبت، ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه القرار الأمريكي أمس بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في البيان إن القرار الامريكي الأخير جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، مؤكدا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
وأضاف أن مصر حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.
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