حفل تأبين عبدالرحيم قناوي بنقابة الصحفيين

رحاب صبحى

تنظم نقابة الصحفيين يوم الاثنين المقبل، بالدور الرابع فى السادسة مساءً، حفل تأبين للزميل الراحل عبد الرحيم قناوي، الصحفي بجريدة الشارع وبوابة الأهرام، بقاعة طه حسين.