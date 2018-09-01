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سيـــاســة
حفل تأبين عبدالرحيم قناوي بنقابة الصحفيين
السبت 01 سبتمبر 2018 06:31 م
نقابةالصحفيين
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تنظم نقابة الصحفيين يوم الاثنين المقبل، بالدور الرابع فى السادسة مساءً، حفل تأبين للزميل الراحل عبد الرحيم قناوي، الصحفي بجريدة الشارع وبوابة الأهرام، بقاعة طه حسين.
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