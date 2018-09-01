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سيـــاســة
محافظ دمياط: دورنا تقديم أقصى الجهود لخدمة المواطنين
السبت 01 سبتمبر 2018 06:25 م
الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط
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الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط
المال- خاص
اجتمعت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط فور وصولها ديوان عام المحافظة مع مديرى المديريات لمتابعة آليات العمل بكل مديرية .
ووفق ما نقلته صفحة وزارة التنمية المحلية عبر فيسبوك، أكدت محافظ دمياط على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين و تلبية احتياجاتهم والعمل الدائم على تطوير منظومة العمل بكل مديرية والمتابعة الميدانية لكافة الأوضاع
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