محافظ دمياط: دورنا تقديم أقصى الجهود لخدمة المواطنين

الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط

المال- خاص



اجتمعت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط فور وصولها ديوان عام المحافظة مع مديرى المديريات لمتابعة آليات العمل بكل مديرية .



ووفق ما نقلته صفحة وزارة التنمية المحلية عبر فيسبوك، أكدت محافظ دمياط على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين و تلبية احتياجاتهم والعمل الدائم على تطوير منظومة العمل بكل مديرية والمتابعة الميدانية لكافة الأوضاع