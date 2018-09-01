زيارة السيسي للصين وجرائم القتل.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى





زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين على النيل الدولية

تعرض قناة "النيل الدولية"، في التاسعة مساء، حوارًا حصريًّا مع سفير الصين لدى القاهرة سونج إيقونة. ويدور الحوار عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين وعمق العلاقات والتعاون بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي وصلت لمستوى جديد. ويتحدث السفير عن التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى العاصمة الإدارية الجديدة والتنسيق في مجال زيادة حجم التجارة الثنائية والاستثمار بين القاهرة وبكين.









شكاوى وهموم المصريين فى "90 دقيقة" على المحور

يناقش الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، فى التاسعة مساءً، شكاوى وهموم المواطنين، عبر استقبال مشاركات ومناقشة قضايا المشاهدين‫. ويتلقى "الباز" اتصالات ومشاركات المواطنين من أسوان للإسكندرية حول كل القضايا التي تهم المواطن ويعاني منها مع ردود المسئولين في الوزارات المختلفة والمحافظين. كما يعرض "الباز" العديد من رسائل المواطنين للوزراء المختصين، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير التليفزيونية المتنوعة من مختلف المحافظات، عن شكاوى المصريين في ملفات الصحة والنظافة والتعليم ومياه الشرب وعدد من الحالات الإنسانية الباحثة عن العلاج والمساعدة.





قضايا جرائم القتل التى هزت مصر فى "الأفاكاتو" على القاهرة والناس 2

يفتح الإعلامى أيمن عطا الله، مقدم برنامج "الأفوكاتو" فى السابعة مساءً، على قناة القاهرة والناس2، قضايا جرائم القتل التى هزّت مصر خلال الأيام الماضية، ويطرح الأسئلة "لماذا لا يلجأ المواطنون للقانون فى استرداد حقوقهم؟ وهل القوانين الحالية مكبلة للقضاء ولا تحقق القصاص السريع أو العدالة الناجزة؟". ويستضيف "عطا الله" الدكتور مصطفى سعداوى أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، للإجابة على عدة أسئلة، منها متى سينتهى مجلس النواب من القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، هل تعديل القوانين البالية وخاصة قانون الإجراءات الجنائية هو الحل السريع والأساسى للقضاء على بطء التقاضى؟









القضايا الساخنة بين الرجل والمرأة على أوربت فى "قعدة ستات"

يعود برنامج قعدة ستات على قناة "أوربيت"، اعتبارًا من اليوم، في التاسعة والنصف مساءً، حيث يظهر في شكلٍ جديد، بالإضافة إلى استحداث فقرة مع الشيف طارق إبراهيم، من داخل المطبخ.

ويشارك في تقديم البرنامج، كل من مروة صبري، ورنا عرفة، وأميرة فراج، وجورجيت سافيدس، وديانا هشام، حيث يتناولن القضايا الساخنة بين الرجل والمرأة.









رجائى عطية فى "مساء dmc"