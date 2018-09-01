78 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بمدينة العبور

محمود زكي









كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم بيع 12 محلًّا تجاريًّا بالمدينة، ضمن المزاد العلني الذي أجراه الجهاز، أمس الأربعاء، بالمدينة.





وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحاته، لـ"المال"، أن المحالّ تقع بالأسواق التجارية لمنطقة 255 عمارة إسكان اجتماعي بتوسعات 2600 فدان، إذ تراوحت مساحة الوحدات بين 20 و40 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنه يتم سداد 10 آلاف جنيه لكل محل، كتأمين ابتدائي للمزاد.





ولفت إلى أن أعلى سعر للمتر التجاري داخل المزاد سجل 78 ألف جنيه، في حين سجل أقل سعر للمزاد 54 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأسعار مناسبة؛ كونها منطقة جديدة بالمدينة ضمن التوسعات التي قام بتنفيذها الجهاز.





تقع مدينة العبور من الكيلو 9 حتى الكيلو 15، وبعمق 7 كم يمين طريق القاهرة بلبيس الصحراوي يحدها غربًا طريق القاهرة بلبيس من الكيلومتر 4 جنوبًا حتى الكيلو متر 16 شمالًا، ويحدّها من الجنوب طريق القاهرة– الإسماعيلية عند الكيلومتر 26.



