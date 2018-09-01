وزير النقل يستقبل وفود الحج بميناء نويبع البري

المال ـ خاص









قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، باستقبال أحد أفواج الحج البرى على الخط الملاحى نويبع/ العقبة، حيث تم رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري الذي يشهد عودة أفواج الحج البري خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبّارات "سينا وبرنسيسة وآيلة"، ومن خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى؛ لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.





وصرح الدكتور هشام عرفات بأنه تم نقل 10 آلاف حاج منذ بدء رحلات العودة للحج البري وحتى 1 سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى أنه خلال موسم الحج هذا العام تم فتح غرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء يسري الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء صبري وزيري رئيس مجلس مدينة نويبع.





وجميع أعضاء المجتمع المينائي تقوم بمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، كما قامت إدارة الجوازات بتوفير فاكس على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات على متن العبّارة خلال رحلة العودة واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش للتيسير على الحجاج والعمل على سرعة خروجهم من الميناء، بالإضافة إلى تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة خلال فترة الحج وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وتوفير كراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج بالاضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.



