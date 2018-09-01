EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل يستقبل وفود الحج بميناء نويبع البري
السبت 01 سبتمبر 2018 06:54 م
وزارة النقل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وصول أول أفواج الحج البري إلى ميناء نويبع
اليوم بداية عودة الحجاج من المدينة المنورة
طوارئ بميناء سفاجا لبدء عودة عمال خدمة الحجاج
التضامن: مغادرة أول أفواج الحجاج إلى المدينة المنورة غدا
وزارة النقل
المال ـ خاص
قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، باستقبال أحد أفواج الحج البرى على الخط الملاحى نويبع/ العقبة، حيث تم رفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري الذي يشهد عودة أفواج الحج البري خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبّارات "سينا وبرنسيسة وآيلة"، ومن خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى؛ لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.
وصرح الدكتور هشام عرفات بأنه تم نقل 10 آلاف حاج منذ بدء رحلات العودة للحج البري وحتى 1 سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى أنه خلال موسم الحج هذا العام تم فتح غرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء يسري الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء صبري وزيري رئيس مجلس مدينة نويبع.
وجميع أعضاء المجتمع المينائي تقوم بمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، كما قامت إدارة الجوازات بتوفير فاكس على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات على متن العبّارة خلال رحلة العودة واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش للتيسير على الحجاج والعمل على سرعة خروجهم من الميناء، بالإضافة إلى تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة خلال فترة الحج وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وتوفير كراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج بالاضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.
بالإضافة إلى قيام إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير أتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء، فيما تستعدّ إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير (2) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء مع تواجد عدد من الأطباء بصفة مستمرة خلال رحلات العودة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا