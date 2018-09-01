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رياضة
الاندبندنت: كلوب طالب الاتحاد المصري بالتعامل مع أزمة صلاح بشكل أفضل
السبت 01 سبتمبر 2018 05:32 م
يورجن كلوب ومحمد صلاح
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المدير الفني لليفربول ومحمد صلاح
متابعات:
طالب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، الاتحاد المصري لكرة القدم، برأب الصدع بينه وبين لاعب الفريق محمد صلاح، بعد الخلافات التي ظهرت بينهما مؤخرا، وقال ان المسئولين عن اتحاد كرة القدم في مصر عليهم التعامل مع الموقف بشكل أفضل.
وتفجرت الأزمة بين اللاعب والاتحاد، عقب مخاطبة وكيل اللاعب لمسئولي الاتحاد مطالبا ببعض الأمور التي يحتاجها اللاعب للتركيز خلال فترة تواجده ضمن منتخب مصر، وهو ما قوبل بانتقادات لعدد من اعضاء الاتحاد إلى اللاعب، قبل أن يلجأ الاخير لتسجيل فيديو يوضح طبيعة خلافه مع المنتخب، وملاحظاته حول الأمور الإدارية غير المنضبطة التي واجهها خلال فترة معسكر منتخب مصر لكرة القدم قبيل كأس العالم في روسيا.
ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية العريقة، عن المدرب الألمانين قوله انه لا يعرف تفاصيل الخلاف بين صلاح والاتحاد المصري، لكنه قال أنه يأمل في إنهاء هذا الخلاف سريعا، وقال انه متأكد أيضا من أن الخلاف لن يؤثر على أداء اللاعب مع فريقة الإنجليزي، لكنه قال أن سلطات كرة القدم في مصر تحتاج إلى التعامل مع الموقف بشكل أفضل.
وانتهت مبارة ليفربول مع ليستر سيتي اليوم بفوز الليفر 2-1 ، وشارك صلاح دون أن يسجل.
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