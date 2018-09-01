بنوك تقدم لعملائها تقسيط مشتريات مستلزمات المدارس

معرض مستلزمات المدارس

سهير محمد



تعمل البنوك على تخفيف العبء عن عملائها من خلال تقديم عروض مختلفة للمساهمة فى تقسيط مشرياتهم من مستلزمات المدارس المختلفة من خلال بطاقات الائتمان، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسى قبل نهاية الشهر الجارى.



ومن البنوك التى أعلنت عن تقسيط مشتريات مستلزمات المدارس البنك التجارى الدولى، لعملائه من حاملى البطاقات الائتمانية خدمة تقسيط المصروفات الدراسية بالتقسيط على 6 شهور بدون فوائد عند سدادها من خلال الكريدت كارد.



وأكد البنك أن هذه الخدمة متاحة لفترة محدودة حتى نهاية شهر سبتمبر موضحاً أن العرض الجديد يتيح تغطية المصروفات الدراسية لكافة المراحل التعليمية والدراسات العليا باستخدام بطاقتك الائتمانية.



وأعلن بنك الاستثمار العربى عن تقسيط مستلزمات المدارس لعملائه من حاملى بطاقات الائتمان لمدة سنة بفائدة 1.5% بحد أدنى لقيمة المشتريات 500 جنيه



ويقدم مصرف أبو ظبى الإسلامى، عرض 10% كاش باك عند شراء متسلزمات المدارس من خلال بطاقات الائتمان المختلفة



وحدد البنك الكاش باك ب10،000 جنيه ي حد أقصى لجميع المعاملات المحلية خلال شهري أغسطس وسبتمبر على رسوم المدارس والجامعات بالإضافة إلى جميع المستلزمات المكتبية



