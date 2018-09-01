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سيــارات
جراف| تعرف على واردات مصر من السيارات الفاخرة بالنصف الأول
السبت 01 سبتمبر 2018 05:57 م
مرسيدس الألمانية
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مرسيدس الألمانية
شريف عيسى :
قفز معدل استيراد السيارات الفاخرة خلال النصف الأول من هذا العام بـ 35%، لتسجل 2307 سيارة، مقابل 1714 سيارة تم توريدها للسوق المحلى، وفقًا للإحصائيات الصادرة بتقرير منفذ الاسكندرية الجمركى.
واستحوذت 4 علامات تجارية على الحصة الأكبر من السيارات الفاخرة المستوردة خلال النصف الأول من هذا العام بحصة قدرت بـ 91%، من إجمالى ما تم توريده للسوق المحلى.
وتصدرت "مرسيدس" الألمانية قائمة العلامات الفاخرة الأكثر استيرادًا للسيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، بعد أن تمكنت من الإفراج عن 1451 سيارة، مقارنة بحجم واردات العلامة التجارية فى نفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بـ 931 وحدة، بمعدل نمو 55.9%.
وتمكنت مرسيدس من الاستحواذ على 62.9% من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها طوال فترة النصف الأول من العام الجارى.
واستطاعت "فولفو" السويدية اقتناص المركز الثانى فى قائمة العلامات الفاخرة الأكثر استيرادًا للسيارات الفاخرة، بإجمالى 286 سيارة، بمعدل نمو بلغ 354%، عن العام الماضى، بحصة تقدر بـ 12.4%.
وحلت "أودى" فى المركز الثالث فى صدارة العلامات التجارية الأعلى استيرادًا للطرازات الفاخرة بإجمالى 252 وحدة خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 239 سيارة خلال العام الماضى، بمعدل نمو 10.9%، بحصة سوقية 10.9%.
أما المركز الرابع فجاء من نصيب العلامة الإنجليزية "لاند روفر" والتى حققت طفرة فى معدلات استيرادها من السيارات بنسبة 678.6%، بإجمالى 109 سيارة، مقارنة بحجم وارداتها خلال العام الماضى والتى قدرت بـ 14 سيارة.
وعن باقى العلامات التجارية، فشهدت تراجعًا فى معدلات توريدها لطرازاتها للسوق المحلى بنسبة 55.2%، بإجمالى 209 سيارة تم الإفراج عنها خلال العام الجارى، مقابل 467 وحدة تم استيرادها خلال النصف الأول من العام الماضى، بحصة سوقية 9%.
ويتوافر فى السوق المحلى ما يقرب من 13 علامة تجارية فاخرة تتولى إدارة وتوفير طرازاتها بالسوق المحلى، علاوة عن تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعملائها.
وتشمل تلك العلامات كل من مرسيدس، وفولفو، ومينى كوبر، وأودي، وبى إم دابليو، ومازيراتي، وجاكوار، وبورش، ولاند روفر، وألفا روميو، ولكزس، وأستون مارتن، وبنتلي.
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