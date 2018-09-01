فيديو | السيسى ونظيره الصينى يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج

بكين - أ ش أ



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصينى شى جين بينغ مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون بين البلدين فى عدد من المجالات.



وتتعلق تلك الاتفاقيات بالتعاون فى مجالات الجودة الصناعية وقيام الصين بمنح مصر قرضا إلى جانب التعاون فى مشروعات تتعلق بالطاقة الانتاجية والقطار المكهرب الذى تنشئه مصر بخبرة صينية علاوة على منحة صينية لتصنيع القمر الصناعى المصرى واتفاق إطارى للمشروعات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم المبادرات التى يطرحها الرئيس السيسى.



وقع الاتفاقيات عن الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزيرالصناعة والتجارة عمرو نصار فيما وقعها عن الجانب الصينى عدد من الوزراء والمختصين.



