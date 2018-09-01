3 شركات تستحوذ على نصف تعاملات المؤسسات بالبورصة خلال شهر

سمسرة

أسماء السيد



هيمنت 3 شركات سمسرة على 50% من إجمالي تعاملات المؤسسات بالبورصة، خلال شهر أغسطس الماضي.



وجاءت تلك الشركات كالتالي: "التجاري الدولي" التى هيمنت على 24% بقيمة محققة قيم تداول بـ 3 مليارات جنيه، بحجم تداول سجل 121 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 18 ألف عملية، إضافة إلى "المجموعة المالية للسمسرة التى استحوذت على 17.6% بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه، وبكمية 190 مليون ورقة مالية، وأخيرًا "بلتون" بنسبة 9% بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه بحجم تداول 122 مليون ورقة مالية.