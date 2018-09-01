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صور| مصر في الطريق لبناء اطول مبنى على النيل في أفريقيا
السبت 01 سبتمبر 2018 03:24 م
تصميم مشروع أطول مبنى في أفريقيا على النيل
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ماكيت أطول مبنى في أفريقيا على النيل
متابعات:
أبرز موقع "أرك ديلي" ، المتخصص في أخبار العقارات والمعمار، مخطط مصر لإنشاء أطول مبنى في أفريقيا على النيل، بارتفاع يصل إلى 70 طابقا.
وذكر الموقع اليوم، أنه بعد أكثر من عقد على تصميم المشروع، عادت مصر إلى خطتها لبناء أطول مبنى في القارة الإفريقية، على نهر النيل وسط القاهرة، مشيرا إلى ان تصميم المبنى يعود إلى عام 2007 ، فيما تعمل الحكومة حالية على إحياء المشروع، الذي تم تصميمه وفق شكل ملتوي ليطل على القاهرة والنيل والأهرامات.
أشار الموقع إلى ان البرج الجديد يقع وسط القاهرة، وكانت الفكرة لاقت دعما من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، قبل أن تطيح ثورة 2011 بالفكرة، فيما يأمل المطورون العقاريون حاليا في مزيد من الدعم الحكومي للمشروعات العقارية، الجاري تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية باستثمارات تقترب من 250 مليار دولار، حسب الموقع.
وقال الموقع أن مشروع المبنى الجديد يتكلف نحو 600 مليون دولار، ويضم 36 طابقا من الشقق الفاخرة، بجانب طوابق للكازيونهات ومنتجع صحي، وناد ليلى، ومنطقة تسوق، وفندق رئيسي، ليطل على قبل القاهرة.
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