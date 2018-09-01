EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
ميدو: موناكو الفرنسية أرخص من الساحل فى مصر
السبت 01 سبتمبر 2018 02:48 م
ميدو 12
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ميدو: لا يجب ترك صلاح يحارب وحده ضد اتحاد الكرة
رونالدينيو وكين في عزومة ميدو بخان الخليلى
ميدو: فشل مفاوضات انضمامي لتدريب المنتخب
أحمد حسام ميدو: الثانوية العامة أفشل حاجة في مصر
بالفيديو.. ميدو: «مرتضى منصور أكتر واحد هيفرح فيه بعد مقلب رامز»
ميدو: لن أدرب أي فريق هذا الموسم
ميدو 22
أحمد صبرى
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضى، إن مدينة موناكو الفرنسية أرخص من الساحل فى مصر، مشيرا إلى أنه جرب الأسعار فى كلا المكانين.
وأضاف ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: الصيف ده كنت اول مره في حياتي اروح الساحل كان فرح صاحبي بصراحه اتبسطت جدا لكن اغرب حاجه ان انا في موناكو دلوقتي ووالله العظيم موناكو أرخص من الساحل!! الناس فعلا بتحوش طول السنه علشان تصرف فلوسها هناك!! لازم افتح اَي شغلانه في الساحل.
وتفاعل المغردون مع تغريدة ميدو حيث طالبه البعض بفتح أكاديمية كرة بالساحل فرد بقبول الفكرة لأنها مجدية ماليا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا