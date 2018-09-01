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اتصالات وتكنولوجيا

ميدو: موناكو الفرنسية أرخص من الساحل فى مصر

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أحمد صبرى

قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضى، إن مدينة موناكو الفرنسية أرخص من الساحل فى مصر، مشيرا إلى أنه جرب الأسعار فى كلا المكانين.

وأضاف ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر:  الصيف ده كنت اول مره في حياتي اروح الساحل كان فرح صاحبي بصراحه اتبسطت جدا لكن اغرب حاجه ان انا في موناكو دلوقتي ووالله العظيم موناكو أرخص من الساحل!! الناس فعلا بتحوش طول السنه علشان تصرف فلوسها هناك!! لازم افتح اَي شغلانه في الساحل.

وتفاعل المغردون مع تغريدة ميدو حيث طالبه البعض بفتح أكاديمية كرة بالساحل فرد بقبول الفكرة لأنها مجدية ماليا.





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