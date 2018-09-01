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اقتصاد وأسواق
الجارحي للصلب تخفض أسعارها.. والطن يسجل 12.1 ألف جنيه
السبت 01 سبتمبر 2018 02:47 م
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"الجارحى" تخفض سعر طن الحديد 200 جنيه
عمر سالم
أعلنت شركة الجارحي للحديد والصلب، عن خفض أسعارها 150 جنيهًا للطن، بداية من الأسبوع الجاري.
وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات لـ "المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها بخفض الأسعار من 12250 إلى 12100 جنيهًا للطن تسليم مصنع.
وأضاف الدجوي أن سعر الطن للمستهلك سيصل إلى 12400 جنيه شامل الضرائب والنولون، لافتاً إلى أن التراجع نتيجة انخفاض أسعار "البيليت" إلى 500 دولار للطن.
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