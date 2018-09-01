الجارحي للصلب تخفض أسعارها.. والطن يسجل 12.1 ألف جنيه

عمر سالم



أعلنت شركة الجارحي للحديد والصلب، عن خفض أسعارها 150 جنيهًا للطن، بداية من الأسبوع الجاري.



وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات لـ "المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها بخفض الأسعار من 12250 إلى 12100 جنيهًا للطن تسليم مصنع.



وأضاف الدجوي أن سعر الطن للمستهلك سيصل إلى 12400 جنيه شامل الضرائب والنولون، لافتاً إلى أن التراجع نتيجة انخفاض أسعار "البيليت" إلى 500 دولار للطن.