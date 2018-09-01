المجموعة المالية تتصدر تنفيذات الأجانب بالبورصة الشهر الماضي

مصطفى طلعت









حافظت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، على صدارة شركات السمسرة، خلال أغسطس الماضي، فيما يتعلق بتنفيذات المستثمرين الأجانب.





واظهر تقرير البورصة الشهري استحواذ الشركة على 35.8% من التعاملات المذكورة خلال أغسطس، بقيم بلغت 1.8 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 145.6 مليون ورقة مالية.





واحتلّ المراكز من الثاني حتى العاشر كل من شركات: "بلتون وإتش إس بي سي والتجاري الدولي وفاروس وأرقام وإتش سي وهيرميس ومباشر وشعاع لتداول الأوراق المالية".



