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بورصة وشركات
المجموعة المالية تتصدر تنفيذات الأجانب بالبورصة الشهر الماضي
السبت 01 سبتمبر 2018 06:09 م
البورصة المصرية
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مصطفى طلعت
حافظت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، على صدارة شركات السمسرة، خلال أغسطس الماضي، فيما يتعلق بتنفيذات المستثمرين الأجانب.
واظهر تقرير البورصة الشهري استحواذ الشركة على 35.8% من التعاملات المذكورة خلال أغسطس، بقيم بلغت 1.8 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 145.6 مليون ورقة مالية.
واحتلّ المراكز من الثاني حتى العاشر كل من شركات: "بلتون وإتش إس بي سي والتجاري الدولي وفاروس وأرقام وإتش سي وهيرميس ومباشر وشعاع لتداول الأوراق المالية".
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