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بورصة وشركات
العربي الأفريقي تنفذ 29% من تعاملات العرب بالبورصة خلال أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 06:01 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
اقتنصت شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات المستثمرين العرب خلال شهر أغسطس المنقضي، مقارنة بالمركز الـ17 خلال يوليو السابق له.
وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة وصل "المال" نسخة منه، أن الشركة استحوذت على 29% من تعاملات العرب المنفّذة خلال الشهر بقيم تداول 748.9 مليون جنيه عبر بيع وشراء 4.5 مليون ورقة مالية.
واحتلّت المراكز من الثاني حتى العاشر كل من: "فاروس ونعيم وهيرميس والمجموعة المالية والتجاري الدولي وسيجما وبلتون وبايونيرز وأرقام لتداول الأوراق المالية".
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