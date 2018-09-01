صعود هيرمس والتجاري الدولي بتعاملات الـGDR’S الأسبوع الماضي

بورصة لندن

أسماء السيد



سجل أداء شهادتي "المجموعة المالية هيرمس" و"التجاري الدولي"، صعودًا بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة لندن، بنسب بلغت 7% و5% على التوالي.



وأنهت باقي الشهادات الأخرى تعاملاتها دون تغير، لتظل شهادة إيداع "إيديتا" للصناعات الغذائية دون تغير عند 5.35 دولار، وأوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا عند 0.20 دولار، والمصرية للاتصالات عند 3.50 دولار.



وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات، الأسبوع المنقضي، بدعم الأداء القوي لقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وعودة المستثمرين الأجانب نحو الشراء.



وذكر تقرير صادر عن البورصة -حصلت "المال" على نسخة منه- ارتفاع مؤشر "EGX30" الرئيسي 4.8% ليسجل 16009 نقطة، و"EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.2% ليغلق عند 747 نقطة، و"EGX100" الأوسع نطاقًا 2.3% إلى 1936 نقطة.



واحتل قطاع الخدمات المالية صدارة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 381 مليون ورقة مالية، وتزيل القائمة قطاع البنوك بتداول 6.6 مليون ورقة.



وسجل السوق تداولات بقيمة 5.8 مليار جنيه، بينما حقق الأجانب صافي شراء بقيمة 42.6 مليون جنيه، واتجه العرب نحو البيع بصافي قدرة 2.6 مليون جنيه.



وأصدرت البورصة، الخميس الماضي، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة( للاتصالات والاعلام سابقا)، وليسيسكو مصر لرصيدهما، وبقاء 755.6 ألف سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود شركة أخرى لا تزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، ايديتا للصناعات الغذائية.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 464.2 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 386.5 مليون سهم، ويتبقى لجى بى أوتو 280.9 مليون سهم، ولهرميس 173 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم.



ويتبقى لشركات: "حديد عز، دومتى، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين" 129.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم، 42.7 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 3.6 مليون سهم على التوالي.



وأدخلت إدارة البورصة المصرية - أغسطس 2016 - تعديلاً جوهريًا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة.