أسعار الخضار والفاكهة تواصل الارتفاع بالأسواق





الخيار بـ10 جنيهات و"العويس " بـ35 جنيهًا

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعها في الأسواق، نتيجة تراجع معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع فى أسواق الاستهلاك.وسجل سعر الخيار 10 جنيهات بدلا من 8 والطماطم 5 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات بدلا من 8.وأكد عدد من التجار أن البطاطس بـ 8 جنيهات بدلا من 7 أمس والفلفل الرومى 8 بدلا من 7 والبصل 5 جنيهات والجزر 8.وأوضحوا أن الفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10 جنيهات حتى 13 جنيها والملوخية 2 جنيه للربطة والباذنجان الرومى 3 والعروس الأبيض 5 والأسود 4.ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.كما بيع الموز بـ 10 جنيهات في المتوسط وواصلت بقية أصناف الفاكهة ارتفاعها وسجل العنب البناتي 15 جنيها حتى 20 والكانتالوب 10 جنيهات والتين 15 جنيها والكمثرى 16 والمانجو "جولوك -زبدية " 20 جنيها والجوافة 15 والعويس 35 جنيها.