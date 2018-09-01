باندويت للحلول التكنولوجية تفتتح مكتبها بالقاهرة‎

تكنولوجيا الواقع الافتراضي



المال - خاص



أعلنت باندويت عن توسعها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد اختارت القاهرة لاستضافة مكتبها الجديد في المنطقة من خلال ممثلها المحلي: شركة ترايدنت للخدمات التكنولوجية.



وقال رالف لويس، العضو المنتدب ونائب الرئيس الأول لشركة باندويت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعتبر السوق المصري واعد للغاية. نحن نفتتح اليوم مكتبنا لدعم زيادة الطلب على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تقديم الآليات المطلوبة لدعم رؤية الدولة التي تنعكس من خلال المشاريع الاستراتيجية الطموحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة."



وأكد مارك نايسي، نائب الرئيس التنفيذي لحلول البنية التحتية للشبكات: "نحن متحمسون لتعزيز وجودنا الإقليمي في أفريقيا و إطلاق شركتنا الجديدة في مصر، مما يعكس التزامنا نحو السوق المحلية ويساهم في خلق فرص عمل جديدة للمهنيين المصريين المؤهلين."



وبهذه المناسبة يقول باسل الحلبي المدير الإقليمي لشركة ترايدنت في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نفتتح مكتب التمثيلي لباندويت في القاهرة الذي يشمل أكثر من 15 موظف وسيكون بمثابة قاعدة لخدمة مصر وأفريقيا والعديد من دول الشرق الأوسط. كما أن الشركة فخورة بقيام باندويت باختيارها ودعمها لتمثيلها ودعم عملياتها بشكل حصري."



وشدد الحلبي علي حرص باندويت وترايدنت على تنفيذ الخطة والاستراتيجية الطموحة في مصر بحلول عام 2020 ونقل خبرتهم في هذا المجال، الأمر الذي يعكس دور الدولة المصرية في هذا المجال. وأضاف أن كلاً من باندويت وترايدنت تعمل حاليا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، ولديها نموذج تجاري أثبت نجاحه في هذه الأسواق."