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استثمار
انطلاق أعمال المعرض التخصصي للمنتجات المصرية في بغداد
السبت 01 سبتمبر 2018 02:08 م
هاشم السوداني مدير شركة المعارض العراقية
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هاشم السوداني مدير شركة المعارض العراقية
سمر السيد
أعلنت السفارة العراقية بالقاهرة، عن انطلاق أعمال المعرض التخصصي للمنتجات المصرية على أرض معرض بغداد الدولي -أمس الجمعة- على أن تنطلق الأربعاء المقبل أعمال معرض (بناء العراق).
وأوضح هاشم السوداني، مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية التجارية في وزارة التجارة، في بيان صادر عن الوزارة، أن معرض المنتجات والصناعات المصرية الذي نظمته الشركة، بالتعاون مع مؤسسة (أخبار اليوم)، انطلق أمس الجمعة على أرض معرض بغداد الدولي ويستمر لمدة عشرة أيام.
وأكد أن أغلب الشركات المتخصصة بالصناعات المصرية المختلفة ستشارك في هذا المعرض لعرض منتجاتها أمام المستهلك العراقي، لافتاً إلى أنه سيمثل فرصة للشركات المحلية العراقية ونظيرتها المصرية للتعرف على تطور الصناعة في البلدين، والعمل على إبرام عقود مشاركة وتعاون مشترك بين الجانبين لاسيما بالمجالين التجاري والصناعي.
ولفت إلى أن المعرض الثاني الذي ستنظمه إحدى الشركات المصرية الخاصة، وسينطلق يوم الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أيام، هو معرض (بناء العراق) السادس والمتخصص بالبناء وإعمار البنية التحتية وعرض أحدث المكائن والمعدات المصنعة من قبل كبريات الشركات العالمية خلال المعرض لاسيما بمجال الإعمار.
وأكد أن المعرض سيتيح الفرصة أمام الشركات العالمية والعربية والمحلية للإسهام بمشاريع إعمار البنى التحتية للبلاد، لاسيما للمناطق المحررة، وإقامة المعارض التخصصية ودعوة الشركات العالمية والعربية والمحلية للمشاركة بالمعارض، فرصة لإتاحة المجال أمامها للاطلاع على فرص الاستثمار داخل البلاد.
العراق
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