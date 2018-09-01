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سيـــاســة
تأجيل الحكم فى قضية داعش الصعيد إلى 8 نوفمبر
السبت 01 سبتمبر 2018 02:02 م
داعش
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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي؛ حجز جلسة محاكمة 66 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي، والمعروفة باسم داعش الصعيد لجلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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