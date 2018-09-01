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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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17.86 17.96 بنك الإسكندرية
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بلوم مصر للسمسرة تتقدم 14 مركزاً في أغسطس

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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منى عبدالباري

أظهر التقرير الشهري لشركات السمسمرة الصادر عن البورصة المصرية اليوم السبت تقدم شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية 14 مركزاً دفعة واحدة في أغسطس الماضي.

وأسفر هذا التقدم عن ترقي بلوم مصر إلى المركز الـ 19 في أغسطس مقارنة بالـ33 في يوليو، وسط قفزة في الحصة السوقية إلى 1.1% مقابل 0.5%، وأحجام التداولات إلى نحو 306 مليون جنيه، نظير  185.5 مليون جنيه.

وعلى صعيد أول 8 أشهر من العام جاءت بلوم في المرتبة الـ 22 بحصة سوقية 0.8% ، وقيم تعاملات 3.26 مليار.

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