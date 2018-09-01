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بورصة وشركات
بلوم مصر للسمسرة تتقدم 14 مركزاً في أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 01:23 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
أظهر التقرير الشهري لشركات السمسمرة الصادر عن البورصة المصرية اليوم السبت تقدم شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية 14 مركزاً دفعة واحدة في أغسطس الماضي.
وأسفر هذا التقدم عن ترقي بلوم مصر إلى المركز الـ 19 في أغسطس مقارنة بالـ33 في يوليو، وسط قفزة في الحصة السوقية إلى 1.1% مقابل 0.5%، وأحجام التداولات إلى نحو 306 مليون جنيه، نظير 185.5 مليون جنيه.
وعلى صعيد أول 8 أشهر من العام جاءت بلوم في المرتبة الـ 22 بحصة سوقية 0.8% ، وقيم تعاملات 3.26 مليار.
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