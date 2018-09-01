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طاقة
رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في تركيا بين 9 و14%
السبت 01 سبتمبر 2018 01:15 م
الغاز الطبيعى
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رويترز
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا ما يفيد بأن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.
ويأتي القرار بعدما أفادت الجريدة الرسمية بأن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) أعلنت عن زيادة مماثلة في أسعار العاز الطبيعي، وستفاقم الزيادات التضخم الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات وبلغ نحو 16% الشهر الماضي.
وهوت العملة التركية حوالي 42% هذا العام، ما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
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