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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في تركيا بين 9 و14%

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى
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رويترز

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا ما يفيد بأن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

ويأتي القرار بعدما أفادت الجريدة الرسمية بأن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) أعلنت عن زيادة مماثلة في أسعار العاز الطبيعي، وستفاقم الزيادات التضخم الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات وبلغ نحو 16% الشهر الماضي.

وهوت العملة التركية حوالي 42% هذا العام، ما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.





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